Realizaron tareas de desmalezado y mantenimiento en predio de vías navegables

El sindicato de Bragado y Balizamiento compró motoguadañas y realizaron tareas de desmalezado y limpieza en el predio de Vías Navegables."Se compraron motoguañdas y realizamos tareas de mantenimientos en nuestra repartición, pese a los esfuerzos que se hacen las autoridades no encuentran respuestas en funcionarios nacionales", explicó secretario general del sindicato, Oscar Barbieri, a Elonce TV."Queremos aportar nuestro grano de arena, algunas de la maquinas fueron compradas por el gremio y otras son de uso personal", sumó.Según detalló, "hicimos publica una propuesta para que se cree una guardería náutica de capital mixto y también el desarrollo de la Industria Naval con un Astillero. Queremos ser escuchados, tenemos propuestas e ideas realizables, no estamos demandando nada solo pedimos ser atendidos".En cuanto al manteamiento del espacio, dijo que "hay personas que se habían comprometido a realizar tareas, pero no lo cumplieron".Finalmente, hizo referencia al nuevo edificio de la escuela Nº100 del Puerto, indicó que "es algo que impulsamos nosotros en 1986, que es única en el país".