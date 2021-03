Músicos de Gualeguaychú se movilizaron para pedir que los dejen trabajar

También reclamaron por la recuperación de la Asociación Musical. Todo nació cuando el viernes pasado el Municipio suspendió a último momento un recital que La Imaginaria iba a dar en Papaya.En la esquina de Rocamora y 25 de Mayo de Gualeguaychú se comenzó a concentrar poco a poco una multitud. El motivo fue una marcha autoconvocada de músicos y artistas de la ciudad, que luego de haber pasado un 2020 para el olvido debido a que fueron uno de los sectores más golpeados, decidieron salir a la calle para protestar contra las reglas poco claras puestas por el Municipio para que puedan volver a trabajar.Al haber sido esta una protesta de artistas, contó con un colorido especial: muchos acudieron con bombos, guitarras, panderetas y cencerros, dándole a la movilización un aspecto lúdico pero no por eso menos contestatario. De hecho, la banda de sonido elegida sonó en consonancia con las proclamas. “La marcha de la bronca” de Pedro y Pablo, o las canciones de Víctor Heredia marcaron el ritmo de los manifestantes.Las consignas fueron fuertes y claras: que no les den más vueltas con los trámites de habilitaciones para poder organizar un show o un encuentro artístico, pero también recuperar la Asociación Musical, el organismo que nuclea los intereses de los músicos locales, los cuales hace tiempo que no se sienten representados por las actuales autoridades.“Una vez más, la música, el músico y el pueblo se sienten manoseados por los que dicen ‘representarnos’, por los que se jactan de ‘haber sido elegidos’, por los que llevan ‘la voz cantante del pueblo’. Se siente a flor de piel una demagogia que pretende acallar nuestras voces e ir apagando nuestros corazones; corazones que, por el contrario, se prenden fuego y se agigantan de angustia; y como fuego se reavivan con cada ‘palo’ que le tiran. ¿Qué tiene que suceder para que nos escuchen, para que nos entiendan, para que nos representen y se vistan de nuestro color? Nuevamente, una palabra lo resume: empatía”, comenzó la proclama que se leyó frente a la Casa de la Cultura.Las proclamas fueron las siguiente:1) Queremos que quienes nos representan sean idóneos!! Si no, no es representativo.2) Queremos que nos dejen trabajar y expresar. Si no, no es democracia.3) Queremos coherencia a la hora de habilitar o restringir, aprobar o desaprobar.4) Queremos protocolos de habilitación para cada situación en particular.5) Queremos respeto y equidad para el artista local.6) Queremos recuperar la Asociación Musical, para sentirnos respaldados y representados.7) Queremos apoyo y valoración.8) Queremos que vean la forma de revertir la decepción que sentimos por ustedes y que busquen y dejen “aflorar” esa empatía, que seguramente está solo dormida.El germen de la protesta nació el viernes pasado, cuando el Ejecutivo local decidió suspender a último momento un recital que la banda de rock & roll La Imaginaria iba a dar en la playa Papaya, en el Parque Unzué.Según los miembros de la banda, todo el evento contaba con los permisos pertinentes y necesarios para que se lleve adelante, e inclusive estaba todo el predio armado para que la distancia social esté garantizada. Aun así, y con todas las entradas vendidas, el Municipio decidió suspender el concierto.“El motivo de la marcha es de público conocimiento, ya que habíamos sido contratados por la gente de la cantina de Papaya. Una semana antes habíamos tenido una reunión con las áreas de Cultura y Habilitaciones para poder agilizar todo lo que viene truncado desde hace cinco años, como lo es el tema de pedir permisos y permisos para poder hacer algo. Con el tema de la pandemia cambiaron todos los trámites, los cuales se realizan de manera informal para poder agilizar la tarea de los artistas y los músicos y todo lo que está detrás de eso, que da trabajo a un montón de personas”, manifestó Mauricio Hernández, vocalista de La Imaginaria.En la previa de la protesta, los integrantes de La Imaginaria habían posteado en redes sociales varios videos de músicos de renombre nacional apoyando la manifestación, y entre los mismos se destacan el testimonio de El Pepo, los integrantes de Los Palmeras y Semilla Bucciarelli, integrante histórico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. (