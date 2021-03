Unos 700 docentes fueron inoculados contra el covid-19 en Paraná

Continúa la vacunación contra el covid-19 en la capital provincial. Este miércoles unos 700 docentes correspondientes a Nivel Inicial y Educación Especial fueron inoculados en el Hospital de La Baxada."La vacuna es bastante rápida, vienen por horario y tenemos previsto vacunar a 600 personas. Se aplica la vacuna China y al igual que cualquier vacuna puede llegar a presenta fiebre, dolor corporal, etc", dijo una de las responsables en aplicar la dosis, aPor su parte, una de las docentes que fue inoculada, manifestó su alegría y resaltó que "estamos contentos en inocularnos para poder seguir trabajando tranquilas"."Al principio no teníamos ganas de vacunarnos, pero como tenemos la posibilidad lo vamos a hacer", dijo una maestra jardinera de nivel inicial, del Colegio EDUPRO."Fue muy eficiente y rápido, estoy muy contento, de todos modos, creo que la solución no es la vacuna si no que es otra", valoró un profesor de historia.En tanto, una docente de la escuela Bazán y Bustos, señaló que "es hermoso poder vacunarse, la felicidad es total, ya que es muy difícil dar clases en pandemia".