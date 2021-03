Walser anunció las obras proyectadas para este año en Colón

Se llevó a cabo en la Plaza Washington de Colón el acto de apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, donde el Presidente Municipal José Luis Walser realizó la lectura de la memoria de lo actuado durante 2020 y las proyecciones para el presente año ante el Vicepresidente Municipal Ramiro Favre, el Secretario del Concejo Deliberante y los concejales de ambos bloques.



En su mensaje, José Luis Walser destacó entre otros, los avances en el plan de recuperación de espacios públicos entre los que destacó el bajo Parque Quirós y la Plaza San Martín, el enripiado y otros trabajos que continuarán durante 2021 con fondos municipales. También hizo mención a la Cuenca Salta, con el compromiso del Ministro de Obras Pública de la Nación Gabriel Katopodis de financiar la tan ansiada obra para Colón. Y a través del Programa Argentina Hace, la obra de desarrollo y puesta en valor de la calle 12 de Abril.



Pero además adelantó las obras gestionadas que serán ejecutadas en Colón como el Centro de Desarrollo Infantil con fondos nacionales en barrio San Francisco, la obra de alumbrado público de la zona céntrica ya licitada que se realizará con fondos provinciales con una inversión de más de 7 millones de pesos y el recambio de cañerías a través del Enohsa próxima a ejecutarse.



Asimismo José Luis Walser destacó el importante movimiento turístico en la Ciudad aún ante la incertidumbre por la pandemia, y enumeró los distintos programas implementados por la Municipalidad desde sus distintas áreas. En el balance de lo que fue el año 2020 José Luis Walser expresó que "fue un año distinto, inesperado y sumamente difícil para todos".



"Recuerdo la Ciudad vacía, la falta de trabajo, la cara de todos aquellos que necesitaban ayuda, tengo presente el trabajo duro de todos aquellos se solidarizaron con esta situación, el cansancio al final de cada día". "Puedo decir con orgullo que lideramos esta pandemia con éxito y mucha determinación, me puse al frente de una emergencia sanitaria sin precedentes, junto a mi equipo de gobierno trabajamos sin respiro, lo dimos todo" señaló.



Y agradeció al personal de salud, a las fuerzas de seguridad, personal municipal y todos los que estuvieron presentes en los momentos más difíciles. "Me sentí muy acompañado por nuestra comunidad". "El objetivo principal de nuestras acciones de gobierno fueron mantener la paz social, preservar la salud y asistir a quienes más lo necesitaban".



"El tiempo fue avalando cada decisión que tomamos y nunca bajamos los brazos, sabíamos que teníamos que encontrar la forma de ejecutar nuestros planes de trabajo y lo hicimos".



Sobre el final de su discurso, el Presidente Municipal de Colón aseveró: "Estoy orgulloso del trabajo realizado durante todo este tiempo. Este tiempo de pandemia me ha fortalecido y también a mi equipo. Por lo que el saldo es más que positivo. Hemos aprendido a hacer mucho con poco, con ingenio y mucho compromiso."



"Colón está creciendo, lo estamos reconstruyendo y estamos recuperando el orgullo que hace mucho tiempo perdimos. Sé que los vecinos necesitan mucho más. Los colonenses queremos ver una ciudad linda, llena de vida y oportunidades y no vamos a parar hasta que lo hayamos logrado" afirmó.



Un buen año



"Tengan la certeza de que nos espera un buen año, recuperando tiempo perdido y mejorando la ciudad que queremos. En este año me ha quedado claro que hay una sola forma de lograr lo que queremos: y esa forma es hacerlo juntos" sostuvo.



Y agregó: "Los convoco a tomarnos de la mano y permanecer unidos en este camino. Dejar de lado las diferencias, de pensarnos de un lado o del otro, dejar atrás las banderas y todo aquello que nos divide. Somos libres de pensar distinto, pero estamos obligados a trabajar juntos para hacer de Colón una ciudad mejor para nosotros y nuestros hijos. Una ciudad que nos incluya a todos y que nos haga sentir orgullosos de ser colonenses" puntualizó José Luis Walser.



Estuvieron presentes acompañando la apertura de sesiones funcionarios municipales y provinciales, el Senador Mauricio Santa Cruz, la Viceintendente de San José Marisa Follonier, el Intendente de Liebig Julio Pintos, la Cónsul Judith Torrente, la Secretaria de Turismo, Cultura y Educación de San José Antonella Lubo y representantes de fuerzas de seguridad.