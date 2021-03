IAPSER Cultura organiza conciertos con la Orquesta Sinfónica en el CPC

El acuerdo fue firmado por el presidente de IAPSER Seguros, Tomás Proske y el director de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos Luis Gorelik. Este programa busca que la Responsabilidad Social también se relacione con una comunidad de personas que compartan la misma cultura, desde este punto acompañar y apoyar eventos culturales en el CPC con el fin de propagar la cultura y facilitar el acceso a la misma.



Enfocados en la Agenda 2030 desde el ODS N°11 “Reducción de desigualdades” y en alianza estratégica con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, quien realizará los 16 conciertos durante todo el año en el Centro Provincial de Convenciones.



El próximo sábado 13 de marzo a las 20.30 será el primer evento, en la ocasión se interpretarán obras pertenecientes a Antonin Dvorak, Obertura Othello Op. 93 y P. I. Tchaikowsky, Sinfonía No. 5 Op. 68.



Las entradas se encuentran agotadas, por lo que se podrá disfrutar vía streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos y la cuenta de Facebook de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos o escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, FM 93.1 Baxada Paraná y Radio Nacional Clásica FM 96.7.



Protocolos

De acuerdo a los protocolos vigentes por la pandemia Covid-19 la capacidad del Centro de Convenciones se verá reducida a 100 personas y quienes asistan deberán: presentar su entrada virtual desde su celular o impresa; presentarse a las 19.45hs para poder cumplir con los protocolos; si por cuestiones personales no se puede asistir se agradece dar la baja de la entrada para que otras personas puedan asistir. Se recuerda también que, una vez comenzado el concierto, no se podrá acceder a la sala.



Por consultas escribir a eventos@centrodeconvenciones.com.ar