Se inauguró en Diamante el segundo mural homenaje a la Mujer Trabajadora

El mural inaugurado es el segundo de una serie de cinco que se están pintando en la provincia en un trabajo en conjunto con los Municipios. El sábado quedó plasmado una intervención artística en Concordia y se están realizando en San José, La Paz y Paraná.



“El arte callejero nos transmite, además de colores, una simbología muy especial. Pasamos y vemos las imágenes y terminamos identificando los lugares de las ciudades a través de esas imágenes”, sostuvo la ministra Romero al visitar el mural.



“Además de ser una mujer, el mural representa la tierra, tiene la frase que hemos elegido para que todos los murales lo tengan ‘Que nadie nos diga lo que podemos ser` que es el slogan de las actividades de este año organizadas por la provincia”.



“Este mural tiene hojas, flores, alas al lado de un rostro de una mujer fuerte. La mujer que durante los siglos de la historia de la humanidad lo fue, pero por muchos siglos fuimos ignoradas. Sin embargo, estamos presentes, sino veamos las historias de nuestra independencia argentina y americana, como siempre hubo mujeres peleando al lado de los hombres en las batallas”, reflexionó la ministra.



“Hice el primario, la secundaria y la facultad y nunca nadie me contó que, en la Revolución Francesa, que fue una de las primeras donde hubo una declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, simultáneamente hubo una declaración de los derechos de las mujeres. Pero las que bregaron por esa declaración fueron todas decapitadas”.



“La historia de las conquistas de derechos de mujeres está plagada de luchas. Nosotras, las mujeres del siglo 20 y 21 somos tributarias de todas aquellas luchas que a lo largo de tantos años desarrollaron otras y hoy vemos con mucha alegría que mujeres más jóvenes le den al feminismo otra fuerza”.



“Ya no hablamos de batallas en los campos, sino culturales, que son las que faltan. Falta en lo cultural y en lo educativo. Porque en materia de derechos ya hemos consagrado mucho. En lo constitucional, en los pactos internacionales, en los pactos de Derechos Humanos, el Artículo 17 de la Constitución de Entre Ríos que habla de Paridad de Género y en la Ley de Paridad de Género que sacaron los legisladores entrerrianos el año pasado, impulsada por nuestra vicegobernadora Laura Stratta y por la red de mujeres que acompañó ese proceso. En lo normativo logramos muchas cosas, pero aún tenemos violencia y femicidios y márgenes grandes de discriminación”.



“Por eso digo que nos queda la batalla educativa y cultural. La prédica de fortaleza para pelear hasta lo discursivo. Hay que hacer visible a la mujer y seguir peleando por la igualdad y la libertad. Todavía hay una batalla inconclusa y estas cosas, como el arte también son una herramienta”, concluyó la ministra Romero.



Por su parte, la secretaria de Cultura, Francisca D´Agostino, saludó a los presentes y agradeció al intendente por sumarse a la iniciativa. “Cuando tuvimos la reunión en Casa de Gobierno con varias funcionarias de todas las disciplinas para acordar las acciones que vamos a llevar adelante este mes, la ministra Romero tuvo la idea de Murales y nos sumamos a esta propuesta que nos pareció muy interesante. Estamos muy contentas porque los murales son algo que quedan en el tiempo y que cada hombre o mujer que vea esta frase va a reafirmar la idea de que nadie nos puede decir lo que queremos ser”.



El intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, agradeció la invitación del Gobierno Provincial de llevar adelante el mural en la localidad y mencionó: “Cuando me pasaron la invitación enseguida dice que sí, porque se complementa con la propuesta que elevó el Área de la Mujer y para nosotros es muy importante dar este tipo de mensajes”.



“Como intendente tengo la premisa de volver a trabajar en el Área de la Mujer que se había abandonado en gestiones anteriores. En momentos muy complicados de la Argentina donde sabemos que los problemas cotidianos los tienen que estar apechugando las mujeres, las madres, las que tienen que soportar estas cosas. Hoy no podemos darnos el gusto de no entender los reclamos de las mujeres. Hemos tenido muchas actividades referidas al tema y tenemos la suerte en Diamante de tener un gabinete compuesto por muchas mujeres. Agradezco que hayan venido a la inauguración en este día tan especial, sobre todo a la artista que nos deja su obra plasmada en la pared de nuestra localidad”, sostuvo Darrichón.



Interés cultural



Mediante decreto 81/21 de la Municipalidad de Diamante, el intendente, Juan Carlos Darrichón declaró de Interés Cultural el mural "Que nadie nos diga lo que podemos ser".



La pintura fue diseñada y realizada por la muralista, Carolina Ross, está ubicada en calle 3 de Febrero y “representa el vernos y sentirnos libres de ser, de pensar, de elegir con libertad lo que queremos para nosotras”, según las palabras de la artista.



Acompañaron la actividad la coordinadora del Consejo de Trata, Silvina Calveyra; la directora de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Diamante, Silvina Decco y funcionarios municipales.