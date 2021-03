Concierto de la Orquesta Sinfónica en Paraná: cómo reservar entradas

La Sinfónica provincial llevará a cabo un nuevo concierto de manera presencial en el CPC (San Martín 15) bajo la dirección de su Director Artístico, maestro Luis Gorelik. En la ocasión se interpretarán obras pertenecientes a Antonin Dvorak, Obertura Othello Op. 93 y P. I. Tchaikowsky, Sinfonía No. 5 Op. 68.Toda la actividad se encuentra regulada por protocolos sanitarios y por tanto la asistencia de público es reducida. La entrada es gratuita pero con reserva. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas y mantener la distancia social.A partir de este 9 de marzo a las 9hs a través del formulario en el siguiente link se pueden solicitar: https://n9.cl/nzbh3 Se aclara en la página de internet que de acuerdo a los protocolo vigentes por la pandemia Covid-19 la capacidad se verá reducida a 100 personas y quienes asistan deberán: presentar su entrada virtual desde su celular o impresa; presentarse a las 19.45hs para poder cumplir con los protocolos; si por cuestiones personales no se puede asistir se agradece dar la baja de la entrada para que otras personas puedan asistir. Se recuerda también que una vez comenzado el concierto, no se podrá acceder a la sala. Por consultas escribir a eventos@centrodeconvenciones.com.ar Se llevó a cabo un nuevo convenio entre la OSER (Orquesta Sinfónica de Entre Ríos) y el IAPSER (Instituto Autárquico Provincial del Seguro) para el desarrollo de catorce conciertos en conjunto en el CPC durante el 2021.Trabajo que viene realizándose desde el 2018.El concierto comenzará a las 20.30hs y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos y la cuenta de Facebook de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, FM 93.1 Baxada Paraná y Radio Nacional Clásica FM 96.7.