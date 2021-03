La tarifa de los remises volvió a subir en Concordia

Foto: Ilustrativa

El sector volvió a experimentar una suba en sus costos, tanto en la llamada “bajada de bandera”, como en el valor por cuadra. No fue anunciado desde la Cámara y el incremento no estaba previsto para esta altura del año.



Diversas fuentes informales confirmaron a Diario Río Uruguay que volvió a subir la tarifa del remís en Concordia. Según se explicó, los incrementos en el precio de los combustibles y en los repuestos fueron los que motorizaron la suba que no estaba prevista para esta altura del año.



Si bien la Cámara que agrupa al sector no se expidió sobre el tema ni lo informó, se pudo saber que el incremento rige desde el 1° de marzo y ronda el 16%.



“La bajada de bandera es de 99,26 pesos y el valor de la cuadra se elevó a 4,96”, se contó a este medio. Vale recordar que - en diciembre pasado - la bajada de bandera costaba $85,52 y la cuadra $4,27.