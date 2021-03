UADER desarrollará un lavamanos portátil para ferias y mercados populares

Con el objetivo de trabajar en el desarrollo de un prototipo de lavamanos portátil para ferias y mercados populares, el Decano Esp. Bioing. Aníbal Sattler junto al Secretario de Investigación Dr. Pablo Húmpola recibieron al Director General del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos, Bioq. Pablo Basso.



La demanda concreta por parte del organismo provincial es poder avanzar sobre un modelo de lavamanos portátil para incorporar en los sistemas de comercialización directa del productor al consumidor. El mismo será desarrollado por el Departamento de Tecnología para la Salud con el que cuenta la Facultad.



El Decano Esp. Bioing. Aníbal Sattler valoró este encuentro ya que considera “excelente tener esta apertura, que los organismos, como en este caso Bromatología, puedan acercarse a la Facultad y nosotros tener las herramientas, el conocimiento, los espacios para poder brindar respuestas, no sólo en este sector sino todo lo relacionado con la salud y el bienestar de la población de la provincia”.



A su turno, el Secretario de Investigación Dr. Pablo Húmpola expresó su entusiasmo. ”Nos parece muy interesante responder una demanda puntual que tiene que ver con el desarrollo de las ferias en la provincia y que justamente se vincula con la higiene de los manipuladores de alimentos. Estos espacios demuestran una expansión y crecimiento muy importantes, y creemos que no sólo podemos brindar una tecnología para este sector en particular, sino que ello seguramente sumará para potenciar otros sectores, como el turístico”.



En este sentido Húmpola agregó que “Entendemos que para los municipios implicará sumar en desarrollo para ese sector, que pueda brindarse un servicio de este tipo y por supuesto, aquellos que son usuarios, los que recorren las ferias, va a contar con un ambiente más saludable y acorde”.



“Mayormente, – explicó el Director de Bromatología – pensamos estos dispositivos para estos espacios que están organizados con estrategias diseñadas desde los Ministerio de Desarrollo y de Producción de la Nación con una importante apuesta”. ”Lo que le falta desde siempre – aclaró el funcionario- es un sistema de higiene, sobre todo la higiene de manos. Muchos feriantes no tienen los alimentos envasados, entonces deben manipular y fraccionarlo en el momento. Además, también manejan dinero, por lo que es indispensable contar con estos lavamanos” El prototipo El Dr. Húmpola comentó que el Departamento de Tecnología para la Salud ha trabajado en otros tipos de diseños similares, como el caso de la seguridad de laboratorios, por ejemplo. Entonces, a partir de este “modelo” se va a avanzar en un dispositivo liviano, fácil de transportar, sencillo en su instalación, y además, considerablemente más económico que los que se pueden encontrar en el mercado. Como todo diseño inicial debe plantearse el prototipo, construir los primeros para luego hacer las pruebas de control de calidad que requieren tecnologías como estas.



El Departamento de Tecnología para la Salud está integrado por los Técnicos Jorge Cuesta y Alberto Canavelli.



El encuentro se desarrolló en el decanato de la Facultad y acompaño al Director del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología, Sebastián Ríos.