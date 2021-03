Sidecreer lanzará una promo para la compra de notebooks en 36 cuotas de $2.500

Cómo acceder a los beneficios de Sidecreer

Nueva promoción

Sidecreer comunicó que ofrece descuentos del 25% en comercios adheridos. Además, antese anticipó que la semana próxima lanzarán una promoción para la compra de notebooks en 36 cuotas de 2.500 pesos.“Hasta el 20 de marzo, los beneficiarios de Sidecreer y todos los empleados públicos de la provincia y el municipio tienen un descuento del 25% y seis cuotas sin interés”, comunicó el titular de Sidecreer, Mario Kaplan, al dar cuenta que “es la mejor oferta de tarjetas que hay en plaza”.“Y el que no tiene Sidecreer, con su teléfono celular o la web, en muy pocos minutos puede hacerse socio a través del alta digital; inmediatamente le llega el número de su tarjeta nueva para que el comerciante le venda”, explicó Kaplan. “Es un importante beneficio no solo para aquellos que hoy tienen la tarjeta en la mano, sino también para todos los empleados públicos, aunque no tengan el plástico vigente”, remarcó.Los comercios adheridos son:· Beter - en todas sus sucursales, excepto Beter Deportes· Selplast - España 187· La Esfera - Italia 203Comentó, además, que “en el resto de los comercios hay 10% de descuento y seis cuotas sin interés”.En la oportunidad, reveló que “un 80% de empleados públicos no tiene Sidecreer, siendo que solo con una foto de su DNI de ambos lados y su CBU, si ingresa a la aplicación de la tarjeta, en tres minutos, puede hacerse socio: le llega el numero por e-mail y a los pocos días, el plástico a su casa”.“Solo con el número de tarjeta puede operar en los comercios, sin necesidad del plástico”, aclaró al respecto.Para acceder a tu primera Sidecreer, se debe acceder al siguiente link Asimismo, Kaplan adelantó que “la semana próxima Sidecreer lanza una importante oferta para la compra de tecnología, a través de la cual el empleado público, tanto provincial como municipal, podrá comprar una notebook de una importante marca en 36 cuotas de 2.500 pesos, o una tablet a una cuota de 800 pesos”.La venta será a través de la web provincial https://yocomproencasa.com.ar/