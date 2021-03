La Facultad de Trabajo Social inició sus carreras en Paraná y Gualeguaychú

El inicio del cursado en dos ciudades importantes de la provincia se da en un marco especial para la FTS que este año cumple 55 años de trayectoria en la educación superior, formando profesionales críticos que se destacan en el campo de las Ciencias Sociales.



En primer término, el 1 de marzo a las 16:00, el equipo de gestión de la FTS dio la bienvenida a los estudiantes que cursarán en Paraná la Licenciatura en Trabajo Social, la Licenciatura en Ciencia Política y nueva la Tecnicatura Universitaria en Cuidados. Esta última propuesta académica es una iniciativa innovadora, dado que se trata de la primera carrera de pregrado del país en torno a esta temática, y ofrece herramientas teóricas y metodológicas que permiten profesionalizar la labor de quienes realizan o desean realizar tareas de cuidado tanto de niñas y niños, como de personas mayores y personas con discapacidad.



En la oportunidad, saludaron a la flamante comunidad estudiantil el Secretario Académico de la FTS, magister Alfredo Romero; la coordinadora general del Curso de Ambientación a la Vida Universitaria (CAVU) y asesora pedagógica magister María del Rosario Badano; y la decana de la FTS, magister Sandra Arito.



En su alocución, Romero manifestó el momento especial que representa para la universidad en general la llegada de nuevas y nuevos estudiantes, más aún en tiempos excepcionales que han demandado muchos esfuerzos institucionales y nuevos desafíos. "Para quienes dedicamos nuestra vida a la educación pública universitaria hoy realmente es un día de fiesta que debe ser celebrado. Este acto inaugura un hito trascendental, tanto para ustedes que inician un trayecto como estudiantes universitarios como para nosotros, porque la formación de futuros profesionales íntegros, comprometidos con su medio social, constituye la razón de ser que tenemos como institución educativa".



Por su parte, Badano destacó la importancia de garantizar el derecho a la educación en el aula universitaria y enfatizó cómo la universidad pública argentina en general y la FTS y la UNER en particular supieron estar a la altura de las circunstancias en contexto de pandemia. “Llegan a una Facultad con convicciones y comprometida con su tiempo histórico, en la que se construye conocimiento y también ciudadanía; en la que se promueven actividades académicas, culturales, científicas; en la que se pretende debatir ideas, dialogar, argumentar las propias posiciones. Nuestro deseo es que cada uno y una se vaya con la certeza de que ha sido esperado y esperada, y que serán acompañados desde su singularidad y necesidades”, afirmó.



A su turno, la decana de la FTS remarcó el trabajo colectivo que realizó toda la comunidad institucional durante 2020, ante la necesidad de adaptación e innovación que supuso el 2020. En este sentido, destacó que es lo colectivo es uno de los aspectos que identifica la cultura organizacional de la FTS: “Nadie se salva solo nunca. No solo en época de pandemia. Y eso es algo que tenemos bastante claro. Creemos que la educación pública, la salud pública y algunos bienes públicos necesariamente tienen que estar públicamente a disposición de todas y todos los ciudadanos de nuestro país”.



La universidad en territorio: la FTS en Gualeguaychú

El mismo 1 de marzo a las 18 se realizó el encuentro de bienvenida para estudiantes ingresantes de Gualeguaychú, quienes cursarán la primera cohorte de la Licenciatura en Trabajo Social y la Licenciatura en Ciencia Política en esa ciudad, gracias a un esfuerzo conjunto de la Facultad con el Municipio gualeguaychuense. El recibimiento estuvo acompañado por el Rector de la UNER, contador Andrés Sabella, y el Intendente de dicha localidad, doctor Esteban Martín Piaggio, junto con la Viceintendenta, Lorena Arrozogaray; el Secretario del Poder Popular, Adrián Romani; el Director de Educación Popular, Sergio González y la Coordinadora del Área de la Juventud, Yamila Hourcade.



Durante el encuentro, la decana de la FTS señaló la importancia para la Universidad de esta nueva apuesta que supone acercar instancias de formación a otra ciudad y recordó que la propuesta nació del equipo de gestión de la ciudad de Gualeguaychú: "nos honró invitándonos a que la Facultad desembarcara allí con una primera cohorte de las licenciaturas en Ciencia Política y Trabajo Social. Esto no hubiera sido posible sin ese enorme apoyo del municipio".



En este sentido, Piaggio remarcó: “Hace cinco años decidimos crear un gobierno municipal que tuviese un compromiso más directo para con las instancias de capacitación y educación de toda nuestra población”, compromiso que se lleva adelante particularmente desde la Dirección de Educación Popular. “Pensamos que las dos carreras son sustanciales para el devenir hacia el futuro de nuestra propia comunidad y de los pueblos cercano. Por eso hemos hecho el esfuerzo económico para que el municipio pueda estar en esta instancia, pensando ya a mediano y largo plazo”.



En sus palabras de bienvenida, el rector de la UNER Andrés Sabella manifestó que “para la Universidad Nacional de Entre Ríos este es realmente un momento de mucha felicidad, nos enorgullece como universidad pública. Quiero transmitir mi más cálida bienvenida a estos jóvenes y estas jóvenes entrerrianas, entrerrianos, que creen que la educación es la manera más idónea del progreso de los pueblos, de nuestra provincia. Hoy estamos aquí porque hay una universidad pública que cree en la educación como un bien público, social, que cree que la educación es una de las grandes obligaciones de las cuales el Estado debe hacerse cargo”.



Por su parte, el Secretario Académico de la FTS enfatizó: “Hoy es un día histórico, marca un hito trascendental. Estamos cumpliendo un sueño muy anhelado: el de tener presencia de las carreras de las Ciencias Sociales en la costa del Uruguay. Son muchos los desafíos que tenemos por delante. Y creo que uno de los más significativos es el de salvar las brechas de la distancia geográfica. Es nuestro anhelo que podamos construir comunidad en conjunto. Por ello me gustaría que sientan que la Facultad, es su casa. Así como nosotros ya sentimos como propia a la querida ciudad de Gualeguaychú”.