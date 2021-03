Ediles de Gualeguaychú debatirán aumentar el boleto de colectivos a 39 pesos

Al iniciar el periodo ordinario de sesiones en el Concejo Deliberante uno de los temas fuertes en interpelación será un incremento del costo de los boletos de micros para las líneas urbanas.



Luis Castillo, concejal de Gualeguaychú Entre Todos, confirmó que el cuerpo acordó un aumento que llevaría el boleto de micros urbanos a 39 pesos durante la reunión en conjunto, donde participaron todas las comisiones.



“Decidimos darle despacho lo que significa que se habilita ese tema para ser discutido en la sesión. Esto es una especie de preacuerdo, que se hizo entre los bloques, para discutirlo y lo más probables es que vaya por ahí el concepto final. En el recinto vamos a explicar el por qué de cada valor, si son 39 o 43 pesos”, aseguró el edil.



Este viernes será la apertura de las sesiones ordinaria donde el Poder Ejecutivo inaugura el debate, por lo cual, la aprobación del nuevo monto dependerá de la nueva fecha de reunión del Concejo.



Respecto al incremento del boleto hasta 39 pesos y no 43 como era otra de las propuestas, Castillo expuso que “el valor está considerado de acuerdo a muchísimos parámetros como el valor de los combustibles, neumáticos, los aumentos de salarios, el deterioro de las unidades, etc. Por otra parte, los beneficios a los que pueden estar sujetos determinadas empresas, que permiten que no todo sea costo para una empresa, sino que se pueda reducir el boleto final en beneficio del usuario”.



Luis Castillo detalló que “el transporte público es una responsabilidad del Estado municipal, por lo tanto, tenemos que garantizar que ese servicio sea bueno, de calidad y sustentable para quien esté brindando ese servicio. No podemos pretender que alguien esté prestando el servicio perdiendo plata. Dentro de eso, tuvimos un análisis muy interesante para que la empresa sea sustentable y recargar lo menos posible el bolsillo del usuario”.



Vacunación de privilegio

Respecto del escándalo por la vacunación de privilegio a ciertos agentes municipales, Castillo opinó que le provoca “una profunda tristeza, porque la gente puso en duda que el Estado la esté cuidando”.



“Sabemos que hay una primera línea donde no hay ninguna duda de que ese personal debe estar vacunado o la gente de Tránsito y Defensa Civil, que estuvo parando los autos que llegaban, tomando la temperatura y exponiéndose a las ventanillas, en el policía que tenía que intervenir cuando había muchos amontonamientos, y uno piensa en el que recoge la basura, etc como prioritarios”.



Además, el médico y concejal cuestionó la aplicación del concepto de salud integral. “Eso sería aplicable si tuviéramos vacuna para todo el mundo, ahí si me parecería perfecto que no quede nadie sin vacunar. Pero desde el día uno, sabíamos que había una franja, desde los 18 hasta 50 años, que iban a ser los últimos, porque son las personas que menos tienen de enfermarse gravemente y morir estadísticamente”. (Reporte 2820)