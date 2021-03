Presentaron el proyecto de ley de Expediente Electrónico

El proyecto para avanzar en la implementación del Sistema de Expediente Electrónico tiene la finalidad de fortalecer la gestión pública a través de la simplificación de trámites y procesos administrativos, mayores niveles de seguridad jurídica y transparencia.



Como así también la incorporación de tecnologías como la digitalización, la despapelización y la firma digital. Esta iniciativa del Ejecutivo provincial fue presentada por la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, y su equipo técnico de trabajo ante la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.



Convocada por la presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Carina Ramos, la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, junto al subsecretario de Modernización Administrativa, Mariano Maffei, y la coordinadora de Asuntos Legales, Soledad Price, expuso los alcances de la iniciativa que se elaboró y traccionó desde su cartera junto a la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría Legal y Técnica. Fue bajo la modalidad virtual y desde el Centro Provincial de Convenciones.



"Es un proyecto que apunta a un cambio cultural sobre el cómo trabajamos en el Estado Provincial y que involucra hábitos y prácticas cotidianas. La finalidad es generar un sistema de administración pública más eficiente, eficaz, transparente y que simplifique los trámites para el ciudadano y también el trabajo diario de los agentes públicos", sintetizó la funcionaria.



En relación con el impacto, la secretaria de Modernización transmitió a los legisladores que “este proyecto de ley buscar fortalecer la gestión pública porque contribuye en diversas aspectos, como la despapelización, la seguridad jurídica, inmutabilidad e integralidad de los documentos públicos, la transparencia y accesibilidad, la simplificación de los procesos administrativos, el acortamiento de los tiempos de tramitación, el ahorro de recursos públicos –refiriéndose al uso de papel, archivos y transporte de expedientes- la tramitación a distancia y la incorporación de la notificación electrónica, entre otras ventajas", remarcó.



En referencia a la implementación, Escandón advirtió que "habrá un tiempo de convivencia entre la tramitación del expediente digital y el de papel. Es un proyecto de mediano y largo plazo”, y adelantó que será necesario tener conformado un equipo de capacitadores y de mesas de ayuda para llegar a todos los organismos de la administración pública provincial. “Hoy el sistema de seguimiento de expediente tiene aproximadamente 3000 usuarios, y entendemos que esto se duplicará o triplicará ", acotó.



El Proyecto



Escandón brindó detalles del trabajo que se viene realizando desde una mirada que hace foco en la innovación como proceso necesario en la administración pública, y que, si bien demanda la incorporación de tecnología, éste no es tan sólo un proyecto tecnológico, sino que involucra una importante dimensión cultural y otra normativa”.



Sobre esta última dimensión, la secretaria de Modernización explicó que "se hizo un análisis profundo con los equipos legales tomando antecedentes de la administración nacional y otras provincias que avanzaron ya en la implementación del expediente electrónico, para evaluar la necesidad o no de modificar la Ley Nº 7.060 de Procedimiento Administrativo".



En este sentido, explicó que el proyecto tiene seis articulados que refieren al ámbito de aplicación, la incorporación del domicilio y las notificaciones electrónicas, a las autoridades de aplicación, vigencia y comunicación al Poder Ejecutivo, dejando en claro que no se alterará la Ley N° 7.060”.



En lo que refiere al aspecto cultural, la funcionaria dijo que "llevamos adelante una serie de encuentros con actores claves como la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas y hemos visto la experiencia del Poder Judicial en contexto de pandemia, entre otros". Mencionó luego que se concretaron capacitaciones sobre firma digital, una de las herramientas que incorporaría el nuevo sistema de expediente electrónico. Recordó la adhesión a la normativa nacional y la creación de la Autoridad de Registro de firma digital, primero en la Secretaría de Modernización y luego en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. "Se han otorgado más de 300 firmas digitales en el sector público y privado, y hemos capacitado organismos para la implementación y corroboración de firma", indicó.



Finalmente, se refirió a la dimensión tecnológica al mencionar el diseño del sistema y la infraestructura necesaria para dar soporte a un volumen de digitalización e información importante.



Expedientes y tramitaciones



Dicho esto, el equipo técnico de la Secretaría de Modernización brindó algunas precisiones en torno a lo que es un expediente electrónico y sobre el volumen de tramitaciones que hoy lleva adelante la administración. "El conjunto de documentos que componen un expediente electrónico son documentos que nacen y mueren digitalmente, y para tener idea el volumen de tramitaciones que lleva adelante la administración, en 2019 la administración pública provincial generó alrededor de 194.000 expedientes en formato papel; 131.000 en el contexto de 2020 y con alrededor 2,5 millones de movimientos, 862 temáticas diferentes e involucrados entre 73 y 58 organismos de la administración pública", detalló Escandón antes de comentar que estas cifras se desprenden del sistema de seguimiento de expedientes vigente desde 1994 y a partir del cual "se trabaja para dar el saldo hacia el expediente electrónico".



Comentó luego que por cada expediente que genera la administración pública a raíz de un requerimiento ciudadano, "se generan cuatro expedientes propios de tramitaciones internas", y las temáticas más frecuentes "tienen que ver con recursos humanos y pagos".



La Comisión de Legislación General se encuentra presidida por Carina Ramos, y la integran los diputados Rosario Ayelén Acosta, José Orlando Cáceres, Vanesa Castillo, Sergio Daniel Castrillón, Stefanía Cora, Juan Pablo Cosso, Mariana Farfan, Sara Mercedes Folleto, Gracia María Jaroslavsky, Julián Maneiro, Nicolás Alejando Mattiauda, Verónica Paola Rubattino, Julio Rodolfo Solanas, Lucía Varisco y Esteban Amado Vitor.



Por último, Escandón expresó a los legisladores "entendemos que es sumamente importante que nos puedan acompañar con este proyecto del Poder Ejecutivo ", agradeciendo el tiempo brindado y la invitación de la presidenta de la comisión para realizar la exposición.