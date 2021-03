Continúa la entrega de los formularios a los ganadores del Becario en Escena

En este sentido la subdirectora ejecutiva del Instituto, Carolina Amiano, continuó junto al responsable de Evento del organismo con la recorrida para hacer la entrega de los formularios a los ganadores del certamen cultural, en este caso en las localidades de Concepción del Uruguay, Villa Paranacito y Lucas González.Amiano resaltó que el Becario “les brinda esta gran oportunidad de contar con la beca cultural a los jóvenes para que puedan seguir con su formación y perfeccionamiento. Nos alegra de sobremanera que hayamos tenido ganadores de toda la provincia, y eso demuestra que Entre Ríos tiene talento como lo dice la marca del Becario en Escena”.La entrega de los formularios y certificados de participación se retomó este viernes con la visita a la ciudad de Concepción del Uruguay como primera parada, donde reside Sebastián Maffei, que ganó en la categoría de 6 a 12 años en la primera gala virtual con una presentación de canto acompañado de guitarra.El joven se mostró muy contento y emocionado al momento de recibir en su casa, junto a su mamá, a la subdirectora a quien le agradeció la posibilidad de conocerlos en persona y contó: “con la beca voy a seguir estudiando guitarra, también piano y voy a incorporar la parte vocal porque me gusta mucho cantar”, expresó Maffei.La recorrida continuó en el sur de la provincia, en la localidad de Villa Paranacito donde la entrega se realizó en la Departamental de Escuela donde funciona la Delegación del Becario, y lugar en donde vive Catalina Soffita Bastos, ganadora en la categoría 13 a 18 años, en el rubro expresiones libres, que con su monólogo en el cual habló de los estereotipos de belleza maravilló al jurado, especialmente a Rubén Clavenzani quien en su devolución expresó “hay un trabajo que se nota, nos atrajo mucho, nos hizo pensar y ojalá sigas trabajando sobre esto”.Al respecto la ganadora valoró que el Instituto llegara a su localidad al mismo tiempo que se mostró muy emocionada, agradecida y resaltó la devolución del jurado: “No tengo una única palabra para describir lo que siento cuando estoy actuando, es como que me meto en los sentimientos y los problemas del personaje, aunque si la tuviera que elegir diría que es disfrutar”, dijo Catalina Soffita Bastos.En tanto que, Luisana Ayala, oriunda de Lucas González, obtuvo una mención especial en danza con una presentación de ritmos urbanos en la categoría de 12 a 18 años, y el día anterior a la visita del Becario había cumplido 15 años, por lo que tomó la llegada de la subdirectora Amiano con el formulario de su beca cultural como un regalo inmenso.“Agradezco al Instituto por darme la oportunidad de seguir con mi camino de baile. La palabra que podría definirme cuando bailo es alegría, y más que nada la seguridad que siento. Voy a seguir estudiando en la misma academia en la que hago danza porque mi profesor fue el que me motivó a presentarme al Becario en Escena, y el resultado fue muy bueno porque gané la mención especial”, contó Ayala muy emocionada.El jueves Sebastián Bértoli viajó, en compañía del responsable de Eventos de Becario, Hernán Giuricich, a las localidades de Colón y Gualeguaychú para hacer entrega a los jóvenes ganadores y menciones especiales de su formulario.Hicieron entrega a En la ciudad de Colón, Joaquín Oriol, quien obtuvo una mención especial por su presentación tocando el piano, recibió en su casa al titular del Becario y le agradeció por haber llegado hasta allí.La otra visita fue en la ciudad de Gualeguaychú, donde las acreedoras de los premios fueron dos bailarinas. Martina Albornoz, que participó con una presentación de danza clásica, comentó: "Agradezco haber podido participar y ganar para seguir perfeccionándome en el mundo de la danza, que para mí es mucho más que bailar", dijo la pequeña bailarina que al momento de la entrega estaba tomando un curso online.En tanto, Faustina Olano Gómez, ganadora en la categoría 13 a 18 años, impactó al jurado con su presentación de danza contemporánea. "Tiene muchísimo potencial el contemporáneo, es pura expresión, es poder exteriorizar eso que te genera la música al escucharla", dijo Alexia Loskin, quien fue jurado del Becario en Escena 2020 para el área danza, al ver el video de la joven gualeguaychuense.Este beneficio del Instituto Becario es una herramienta fundamental para aquellos estudiantes que necesitan del apoyo y acompañamiento del gobierno provincial para emprender o profundizar su camino artístico. Es también un espacio para celebrar la creatividad, el talento y el esfuerzo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la provincia.La selección de los becados será a través de concursos, donde un Jurado con conocimiento en la materia definirá los ganadores y ganadoras, que podrán acceder a su capacitación de manera individual. Para participar, es requisito indispensable ser estudiante regular en cualquiera de los niveles de la educación formal: primario, secundario, terciario y/o universitario.