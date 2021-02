Concordia gestiona instalar 10 mil medidores de agua en Concordia

En la tarde de este martes, el director del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) Jorge Mendieta mantuvo una reunión por teleconferencia con el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) Enrique Cresto y técnicos del organismo.



Entre los aspectos destacados del encuentro virtual, Mendieta confirmó que ENOHSA dio visto bueno al proyecto elaborado por el equipo de Obras Sanitarias para instalar 10.000 medidores de agua en Concordia.



“Estamos trabajando en políticas de micromedición que están orientadas a cuidar el agua, a preservar el recurso, y a profundizar las medidas que venimos implementando para que la recaudación responda a criterios de equilibrio y solidaridad, optimizando la metodología de cálculo y recaudación que tenemos vigente”, argumentó Mendieta.



“Hoy nos confirmaron desde ENOHSA que nos aprobaron un proyecto que presentamos el año pasado para gestionar la instalación de 10.000 medidores en nuestra ciudad, un tema que junto al intendente Alfredo Francolini veníamos trabajando desde el EDOS en articulación con Cresto y su equipo”, anunció el funcionario.



“En el 2020 avanzamos mucho, llegando a 10.000 cuentas medidas, pero el relevamiento que hicimos contabiliza más de 35.000 conexiones que no son medidas y donde se registra un alto grado de morosidad e incumplimiento. Avanzar durante este año con 10.000 medidores más es un paso adelante, en un programa a largo plazo que tiene como objetivo principal el establecimiento de la micromedición en toda la ciudad”, detalló Mendieta.



“Lo importante es entender que en todo esto no hay un fin recaudatorio o sancionatorio. Lo que se pretende es concientizar sobre el cuidado del agua, erradicando los hábitos de derroche o mal uso del agua, que son tan comunes y que tantos problemas ocasionan. Si no, por más que tengamos una planta nueva y la planta vieja funcionando plenamente, los problemas de falta de agua en algunos sectores van a persistir. La única forma de marcar un punto final a esta situación es la micromedición y el uso racional del agua en toda la ciudad”, concluyó el responsable del EDOS.