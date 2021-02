Turismo social: regresó el primer grupo de jóvenes que viajó a Córdoba

Lo que dejó la experiencia en Córdoba





El contingente arribó a la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, este lunes pasado el mediodía. Este primer grupo realizó el viaje como parte del convenio de cooperación que rubricaron la cartera Social y el Instituto Nacional de Juventudes (Injuve).“Junto al gobernador Gustavo Bordet trabajamos en acciones integrales que posibiliten a las y los jóvenes la accesibilidad en materia de derechos, en este caso el derecho a la recreación y al disfrute, y con ese convencimiento firmamos un acuerdo con el Injuve. Compartimos un encuentro con el primer grupo que viajó a Córdoba, en el marco del Proyecto Juventur, quienes nos contaron de su experiencia allá y lo grato del viaje”, destacó Paira.Por su parte Ulman señaló: “La oportunidad de ampliar derechos para nuestros gurises es lo que vemos en este Programa que llevamos adelante junto con Nación. Priorizaremos dentro del mismo a las y los jóvenes de zonas rurales y localidades pequeñas de nuestra provincia”. A su vez remarcó: “Entendemos que el acceso al turismo, a la cultura y al deporte promueve la inclusión de nuestros jóvenes”.“Celebro estas políticas públicas que acercan a las personas de escasos recursos a la Unidad de Turismo de Embalse, donde los chicos participaron de jornadas donde, en talleres, abordaron problemáticas sociales y de la juventud”, manifestó el coordinador del área de Juventud de Feliciano, Eduardo Oviedo, quien acompañó al grupo en el viaje.El funcionario municipal también resaltó el trabajo conjunto con la provincia y el Injuve para que esta experiencia fuera posible. “Agradezco al intendente de Feliciano, Damián Arévalo, que nos brindó la posibilidad de que chicos del norte entrerriano pudieran asistir a Córdoba, porque pudieron conocer y ver otras realidades”, redondeó.El coordinador de Políticas Integrales y Comunitarias de Juventud, Leonel Alen, también participó de la actividad.Los ocho jóvenes que viajaron hacia el valle de Calamuchita, participaron a lo largo de cinco días de actividades de recreación y deportes, la proyección de películas, juegos e intercambios donde abordaron temas relacionados con la Educación Sexual Integral (ESI), las violencias y la diversidad. Durante la estadía, los entrerrianos intercambiaron vivencias con jóvenes de la provincia de Córdoba.Luciana Alvarez destacó las vivencias de los últimos días con jóvenes de su localidad con quienes no se conocían. “La experiencia fue única, muy buena, y no nos queríamos volver. No nos conocíamos entre nosotros pero ahora, cuando volvamos a Feliciano, vamos a tratar de juntarnos porque tuvimos buena onda”, contó.“Juventur se basa en que los jóvenes podamos tener nuestras vacaciones y que sean accesibles. Algunos habíamos vacacionado dentro de la provincia pero nunca habíamos tenido la posibilidad de salir de Entre Ríos y conocer nuevas culturas y otras personas, y llevarnos hermosos recuerdos”, dijo por último la joven, que agradeció la posibilidad de haber sido parte del proyecto.