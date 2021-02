Con protocolos, volvieron fiestas a Crespo y el sector regresó al trabajo

En Crespo, respetando los protocolos, han vuelto las fiestas sociales y por ende, retomaron la actividad, sectores que durante más de 10 meses estuvieron sin poder trabajar, como DJ, decoradores, servicios de filmación y fotografía, entre otros rubros.Lucas Metz (Servicio Gastronómico), en diálogo con Canal 7 CVC, celebró que se hayan retomado las actividades en la ciudad, no obstante dijo que “está complicada la situación por los costos, ya que ha cambiado mucho la situación en relación a marzo del 2020”, dijo.“Lo importante es que algo se está haciendo, la gente está volviendo a hacer su fiesta, aunque no como antes de la pandemia. De nuestra parte, trabajábamos hasta el año pasado con 2 ó 3 eventos por fin de semana y hoy hacemos uno. Pese a todo esto que está pasando, en Crespo, las perspectivas no son malas, con los debidos protocolos, las fiestas se pueden hacer”, resaltó.“Para las empresas del sector fueron 10 meses terribles, de mucha pérdida, no solamente de capital, sino también de ahorros consumidos para poder vivir. Los servicios gastronómicos de Crespo son de calidad, viene mucha gente de otras ciudades a contratarnos, por lo que teníamos mucho trabajo en vista, cada uno con su público y mercado. La agenda para el 2020 estaba completa para todos, incluso rechazando en algunos casos, porque no teníamos fechas disponibles, hasta que llegó el Covid y cambió todo el escenario”, concluyó. Fuente: (Desdecrespo).