Recomiendan cuidados especiales por "posibilidad de contagio de psitacosis"

Desde el Nodo Epidemiológico de la Municipalidad de Paraná señalaron que es común en esta época observar la venta de pichones de loros, pero la situación de estrés que atraviesan desde la captura o el hacinamiento durante el traslado, puede desencadenar un cuadro infeccioso con el peligro de contagio a las personas.



Esta enfermedad se denomina psitacosis en humanos o clamidiosis aviar (loros, palomas, patos y pavos). Es propia de las aves, causada por la bacteria chlamydophila psittaci. Algunas portan este organismo pero son asintomáticas y pueden eliminarlo de manera intermitente durante períodos prolongados.



En otros casos se enferman de manera leve a grave, ya sea en el momento o después de estar bajo presión por factores estresantes como una deficiencia nutritiva, el manejo, el hacinamiento o el desove y generan el riesgo de contagio para quienes tengan contacto con ellas.



Los síntomas en humanos aparecen después de un periodo de incubación de 7 a 30 días y son parecidos a la gripe: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y musculares. Puede o no haber síntomas respiratorios. Dura 7 a 10 días dando cuadros leves o complicarse y llevar a la muerte si no es tratado. Prevención - No capturar ni comprar aves en la vía pública.



- Si ya adquirió un loro, se debe consultar al veterinario para evaluar la necesidad de tratamiento antibiótico preventivo.



- Mantener las aves en lugares ventilados sin hacinarlas.



- Darles una correcta alimentación.



- En caso de convivir con loros o cotorras, deben permanecer en un ambiente ventilado con sol; sus excrementos tienen que ser limpiados diariamente.



- Realice la limpieza de la jaula de un ave con hipoclorito de sodio u otro desinfectante regularmente, evitando generar aerosoles.



-Evite el contacto de su boca con el pico de un ave.