Activá Verano: Regresó el Puente de la Palabra en el Parque Urquiza

El renovado cruce de expresiones artísticas tuvo a Analía Bosque y Andrés Mayer, integrantes de Cuerda Tinta, en música. Elena Salomón, Carlos Fernández, Claudia Martínez y Víctor Villarraza narraron historias, mientras Rocío Fernández Doval fue la poeta invitada.Una nutrida feria editorial dio marco al evento, con presencia de librerías y editoriales independientes de la ciudad. Gustavo Bolzán presentó Humor para todes (Abrazo Ediciones) y Federico Main, La Inmortalidad del Cangrejo (Editorial Jirafas)."Este es un espacio de cruces donde la literatura es protagonista, pero además otras formas expresivas de la palabra. Se trata que haya poesía, narraciones, canciones, teatro, danza, además de ferias y editoriales, un espacio ideal para venir a disfrutar y compartir", describió el director de la Editorial Municipal, Julián Stopello.Pablo Felizia, editor de Ana Editorial, valoró: "Es una oportunidad para volver a encontrarnos con los lectores y poder mostrar lo que venimos haciendo. Sabemos que el contexto no es fácil, pero esta posibilidad al aire libre es un camino en el que se puede seguir trabajando".Maxi Sanguinetti, editor de Abrazo Ediciones, explicó: "Ofrecemos como editorial autores locales y regionales, esta es una oportunidad de mostrar lo que editamos".Por último, el escritor Fabián Reato, valoró: "Muchas veces los escritores no tenemos la oportunidad de mostrar nuestros libros. Me gusta mucho esta convocatoria, es algo que está muy bien organizado, con mucha calidad y nivel artístico".El ciclo es organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, a través de la Editorial Municipal.Estuvieron presentes la secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farías y la subsecretaria de Cultura, Carina Netto.