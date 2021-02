Mirartea dará un taller virtual sobre “el impacto del diagnóstico de TEA”

Mirartea realizará un taller sobre el impacto del diagnóstico de TEA en las familias, a partir de una mirada desde el Couseling. El encuentro será este jueves a las 19 de manera virtual.“Brindaremos tips para poder acompañar de mejor manera el impacto que trae el diagnóstico de la patología y charlaremos sobre cómo estas familias atravesaron diferentes etapas”, dijo uno de los organizadores, aEn tanto, otra de las organizadoras, Claudia Álvarez, contó que “se trata de una charla taller para compartir con la comunidad sobre la situación que es tener un niño con trastorno de autismo. Además, como se puede acompañar a estos pequeños”.“El diagnostico de un niño con autismo cambia la vida de toda la familia, no solo para relacionarse con los demás sino con el propio niño, hay temas que se tienen en cuenta como la relación con los hermanos, la educación, temas economía y los vínculos con el resto”“Trabajamos mucho sobre los duelos y las expectativas que se tenía para ese niño, muchas veces si no tiene el apoyo profesional cuesta mucho sobrellevarlo”, valoró Álvarez.A su vez contó: “Hay que ponerse en el lugar de las familias y no dejarlos solos, acompañarlos desde el lado que podemos y entenderlos”.Los interesados en participar del taller se pueden inscribir a través del https://forms.gle/GBZ6sTh7WtAoy47P7