"Construir mejoras": inscriben al programa que brinda ayudas para construcción

Programa "Construir Mejoras"

En Chajarí están abiertas las inscripciones al programa municipal “Construir mejoras”. Se otorgarán 50 subsidios reintegrables de $50 mil para ampliación, refacción y mejoramiento de viviendas familiares. Las inscripciones se realizan en www.chajari.gob.ar del 10 al 24 de febrero inclusive.Los beneficiarios deben ser vecinos residentes de la ciudad de Chajarí, titulares de la vivienda objeto de la solicitud y que no adeuden tasas o planes municipales, y ser titular de un solo inmueble en la localidad. En caso de no ser titular de la vivienda por la que se solicita el subsidio, los interesados deberán presentar garante con domicilio en Chajarí, que sea titular de una partida municipal. Además, la adquisición de materiales de construcción deberá ser realizada exclusivamente en comercios locales, por cuya compra tendrán que rendir factura igual o mayor al beneficio recibido en un plazo no mayor a 30 días desde la adjudicación.La inscripción se debe realizar en forma digital en el siguiente link . La documentación requerida para la inscripción es la siguiente: Copia del DNI 1° y 2° hoja del interesado. Copia DNI 1° y 2° hoja del garante. Recibo de sueldo o declaración jurada de ingresos del interesado y del garante. Comprobante CBU. Partida Municipal del interesado y del garante. Ante cualquier duda o consulta, los interesados se pueden acercar a la Oficina de Vivienda, ubicada en el Parque "Tambor de Tacuarí", de lunes a viernes de 7 a 13 hs.Si los inscriptos superan en número el monto total asignado al programa, la elección de los beneficiarios se establecerá con un orden de prelación con prioridad para los beneficiarios con menores ingresos, quedando los restantes en lista de espera para el otorgamiento de nuevos aportes cuando se inicie la devolución de cuotas del Programa. Si la convocatoria no llega a cubrir la inscripción de 50 interesados, se podrá realizar otra convocatoria.Este programa del Ejecutivo Municipal ha sido aprobado por Ordenanza Nº 2358 del Concejo Deliberante en la sesión extraordinaria de este viernes 5 de febrero, y reglamentado por Decreto Nº 082/2021 del Departamento Ejecutivo.A través del mismo se entregarán 50 beneficios de $50 mil cada uno a vecinos residentes de Chajarí, a devolver en 10 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación, de $5 mil cada una. El Programa tiene como autoridad de aplicación al Organismo Autárquico Administrador de la Vivienda (OAAV).Dentro de los considerandos de la mencionada Ordenanza, se hace hincapié en que, actualmente, el Gobierno de la Ciudad de Chajarí desarrolla distintos Programas de Subsidios reintegrables destinados a vecinos de la ciudad, todos de gran utilidad para los beneficiarios que han accedido a ésta política por parte del Municipio. También, se menciona que los materiales de construcción han aumentado considerablemente en el último año, imposibilitando a vecinos con necesidades urgentes y escasos recursos, de poder acceder a la compra de los mismos para emprender una reforma o ampliación en su vivienda.De la misma manera, se destaca que el desarrollo de los Programas Chajarí Conecta, Un Sol para tu Hogar, Subsidio para emprendedores y Chajarí en Bici, han tenido una recepción favorable por parte de los vecinos de la ciudad en general, y han sido una herramienta esencial para la adquisición de productos por parte de los beneficiarios en particular, resultando devueltos por la gran mayoría de los beneficiarios en tiempo y forma.Finalmente, entre otras cuestiones, los considerandos indican que, actualmente, es limitado el acceso a créditos destinados a la compra de materiales de construcción y las tasas en muchos casos suelen imposibilitar el cumplimiento del pago de cuotas. En cuanto a esto, el buen funcionamiento de este tipo de programas y el cumplimiento por parte de los beneficiarios, permite refinanciar futuros subsidios para otros interesados, en un sistema que se retroalimenta con el debido pago de cuotas que son mensuales, consecutivas y sin ningún tipo de interés.