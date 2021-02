Reiteran la importancia de los controles para la detección temprana del cáncer

En el marco del Día Mundial del Cáncer, el Instituto Provincial instó a que las personas se acerquen a los establecimientos sanitarios a realizarse los controles, y que los pacientes oncológicos que se encontraban bajo tratamiento y decidieron postergarlos por la pandemia los retomen.Este jueves 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer, cuyo lema es “Yo soy y Voy a”, es una fecha que tiene como objeto recordar la importancia de la detección de la enfermedad en etapas tempranas y el acceso al diagnóstico, tratamiento adecuado y cuidados paliativos. Asimismo, es una oportunidad para redoblar esfuerzos en las acciones dirigidas a reducir el impacto de la patología mediante la reducción de los factores de riesgo e impulsando el tamizaje.En este sentido, el Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), reiteró que actualmente no hay ninguna restricción para que la población no se dirija a los hospitales y centros de salud para efectuarse los controles como papanicolau y mamografías, al igual que aquellos pacientes que estaban bajo tratamiento oncológico. La directora del IPC, Claudia Enrique, indicó que debido a la pandemia por Covid-19 las personas dejaron de acercarse las instituciones por temor, y la deserción fue de un número considerable. Cabe mencionar que sobre esta población desde la provincia se está trabajando en la captación para que retornen a recibir atención médica.“Los establecimientos sanitarios son seguros y están separados de los espacios de atención Covid. Por lo cual la atención es diferenciada” sostuvo Enrique. Y agregó: “En el caso del hospital San Martín de Paraná por ejemplo adecuó el consultorio de Oncología para que no hubiera contacto alguno entre las personas con Coronavirus, y de este modo resguardar la salud ya que quienes tienen cáncer son población de riesgo”.En relación a las estrategias de tamizaje que lleva adelante la provincia a través de los establecimientos sanitarios, Enrique subrayó que son la mamografía, la cual permite la detección del cáncer de mama; el test de sangre oculta en materia fecal para el de cáncer de colon que se está implementando desde 2019; y el papanicolau para el de cuello de útero. Todas estas estrategias se aplican en población sana y asintomática, las cuales posibilitan detectar la enfermedad en etapas muy tempranas con tratamientos oportunos y con muy buenos resultados.En esta línea, la directora del IPC destacó el desarrollo de otra estrategia: “El año pasado, tras la puesta en marcha del laboratorio de pruebas de virus de papiloma humano (VPH) en el San Martín, empezamos a trabajar en la implementación de los tests, los cuales anteriormente no se realizaban en la provincia. Actualmente tenemos 300 tests que se están analizando de mujeres de diferentes departamentos”. A su vez, manifestó que “lo importante de efectuar dichas pruebas es que nos permitirá hacer una detección más exacta de los cánceres de cuello de útero”.Por su parte, remarcó que como medidas de prevención para todos los tipos de cánceres es preciso evitar el consumo de tabaco y alcohol, ingerir frutas y verduras, y realizar actividad física con frecuencia (tres veces por semana al menos). De esta manera, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), si se reduce la exposición a los factores de riesgo se pueden prevenir del 30 al 40 por ciento de los cánceres.Cabe señalar que en Argentina, de acuerdo a las estimaciones de incidencia del Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es el de mayor magnitud en cuanto a ocurrencia en los últimos años: con un volumen de más de 21.000 casos al año, representa el 17 por ciento de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos. Para cáncer colorrectal en ambos sexos se estimaron 15.692 casos nuevos para el año 2018, concentrando el 13 por ciento del total de tumores.En los varones, la mayor incidencia está dada por el cáncer de próstata, con una ocurrencia de más de 11.000 casos anuales, que representan el 20 por ciento de todos los tumores malignos en varones y 9 por ciento de la totalidad de cánceres del país.El cáncer de mayor incidencia se presenta en mujeres y es el de mama, con una tasa de 73 casos por cada 100.000 mujeres. Luego, lo siguen los tumores de próstata (42 p/100.000 varones) y colorrectal en hombres (31 p/100.000 varones).