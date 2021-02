Dos mujeres trans cobrarán su primer sueldo como empleadas municipales

Por iniciativa del bloque oficialista, hace poco más de tres meses, el Concejo Deliberante aprobó el Cupo Laboral Trans para el sector público de la Municipalidad de Gualeguaychú, sus organismos descentralizados, las empresas subsidiadas por el Estado Municipal y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.Es una ordenanza que marca el camino y que, junto a otras tantas decisiones del gobierno municipal, empieza a dar respuestas concretas a un sector de la sociedad que durante muchos años sufrió el desamparo y la persecución.Ahora, todos los organismos y empresas alcanzadas por la normativa deberán ocupar personas travestis, transexuales y transgénero en una proporción no inferior al 1,5% de la totalidad de su personal. Se estableció la creación del Registro Único Voluntario de Aspirantes Trans (RUAT) para facilitar la incorporación, y otorga un descuento en la Tasa Municipal a los privados que garanticen la contratación de esta población en un mínimo del 1% de la totalidad de su personal. Y, además, se estableció la prioridad de contratación a las cooperativas que garanticen el 1% de cupo trans, siempre que las obras a realizarse no estén sujetas a licitaciones públicas.Con este marco legal vigente, en enero comenzaron a trabajar en el Municipio dos mujeres trans: Carol y Victoria. Quienes, la semana que comienza cobrarán su primer sueldo como trabajadoras municipales.“Nunca tuve un trabajo formal, siempre fuimos discriminadas y el Estado jamás se había acordado de nosotras. Fueron muchos años de lucha que, finalmente, empiezan a dar sus frutos. Estoy muy agradecida y muy contenta por el lugar en el que estoy trabajando, y con la gente que tengo al lado”, expresó Carol, quien, desde principio de enero cumple funciones en la Oficina de Empleo municipal.Su vida fue realmente muy dura. Nunca fue aceptada por su padre, por su condición de género, se quedó sin donde vivir y, como la mayoría de las mujeres trans, tuvo en la prostitución la única herramienta para sobrevivir.“Ya soy grande, he pasado muchísimas cosas feas, la persecución de la dictadura militar, por ejemplo, y es la primera vez que un gobierno se acuerda de nosotras. Es muy emocionante, sobre todo para las chicas de ahora y las que vienen”, agregó.

Por su parte, Victoria, quien es jugadora de vóley e ingresó a la Dirección de Deportes tras ser aprobado el Cupo Trans, también se mostró muy agradecida de tener esta oportunidad. “La discriminación laboral es muy grande todavía. Nosotras venimos de ser discriminadas, primero, por la familia, que se termina acostumbrando y aceptando, aunque no siempre. Después, en la escuela, entonces muchas dejan y no pueden seguir formándose. Y después por el mercado laboral, que te cierra todas las puertas por el sólo hecho de ser lo que tenés ganas de ser”, expresó la joven.“Todo ese maltrato te hace sentir menos persona que los demás, más si estás pasando por ese momento, que generalmente es la adolescencia, en el que todavía estás en la búsqueda permanente de lo que sos. Entonces, que sea el Estado el que nos abre estas puertas es muy importante para todo el colectivo, no sólo para las mujeres trans”, remarcó. Fuente: (Municipalidad).-