Invitan a un seminario para descubrir el “cuerpo cómico” de cada uno

“Todos los cuerpos tienen la capacidad de ser cómicos, aunque muchas veces lo ocultamos. La idea del seminario es descubrir lo propio cómico de cada uno, explorarlo y divertirnos”, sostiene Isabella Agustina Sánchez quién dará el seminario El Cuerpo Cómico los días 4 y 5 de febrero en La Vieja Usina de Paraná.“El encuentro será presencial, con los protocolos necesarios para garantizar la salud de las y los participantes”, explicó además Sánchez y valoró que “después de atravesar tanto tiempo sin poder encontrarnos, queremos que este seminario sea una oportunidad para volver a mirarnos a los ojos, redescubrir y volver a sentir la potencia expresiva que tienen los cuerpos”.La joven docente se encuentra cursando la última etapa de la licenciatura en Actuación, de la Universidad Nacional de las Artes (ex IUNA), y ha estudiado con referentes como Guillermo Cacace, Martín Zalazar, Marcelo Savignone, Roberto Vega, Julia Muzio, Emiliano Larea, Guillermo Parodi, Paula Etchebehere, entre otres.Oriunda de la ciudad de Paraná, Sánchez además egresó de la carrera de Teatro de la Escuela de Música, Danza y Teatro y actualmente trabaja en el circuito de teatro independiente en Capìtal Federal.“El cuerpo cotidiano tiene que resolver cuestiones que considera más importante como trabajar, estudiar, ir de acá para allá, y el humor, la comicidad, quedan en un segundo plano. Entonces la idea de este taller es deternos a descubrir qué es lo propio cómico de cada uno, no esconderlo, sino investigarlo”, sostiene en referencia al seminario que dará en La Vieja Usina de Paraná el 4 y 5 de febrero de 18 a 19 horas.La artista también aclara que el seminario “está destinado a gente que tiene experiencia y gente que no, que tiene ganas de divertirse, de pasarla bien”, y que será una instancia “lúdica y saludable”.El costo del seminario será de 600 pesos para el público en general, y de 500 pesos para estudiantes y jubilados. Las inscripciones pueden hacerse escribiendo al e-mail isabellaagustina4@gmail.com o comunicándose al teléfono (011) 1568561331.