El Museo Eva Perón abrirá sus salas al público en febrero

Apertura en horario reducido

Lo que ofrece para ver y conocer

Con todos los protocolos establecidos por la pandemia, el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón estará abierto de martes a viernes de 9 a 12 a partir del 2 de febrero. El acceso habilitado es su portón de Avenida de Los Constituyentes, en Paraná.“El próximo martes 2 de febrero, el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, reabrirá sus puertas al público. Con motivo del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia, no lo hacía desde marzo pasado”, explicó la directora del Museo, Sara Liponezky.“Sin embargo, con esta particular situación, el organismo no interrumpió su vínculo con la comunidad, la cual se sostuvo a través de las redes sociales, generando así distintas alternativas virtuales para promover el conocimiento de su valiosísimo patrimonio, y poder interactuar con diferentes grupos etarios y mantener actividades de investigación y difusión del ideario y la obra de Eva Perón. La expectativa de retornar a las visitas presenciales abre una nueva etapa”, afirmó.Finalmente, señaló que “como lo indican las actuales normas sanitarias, el Museo abrirá con la aplicación de los protocolos vigentes, y se habilitará para el ingreso su acceso de Avenida de los Constituyentes. Las solicitudes de visitas pueden formularse por correo electrónico”.El Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, abrirá sus puertas al público en Paraná, a partir del martes 2 de febrero próximo. El horario de verano será de martes a viernes de 9 a 12. Con todos los protocolos dispuestos, el acceso a las salas será de a dos personas por vez. Y el ingreso al museo se deberá realizar por la esquina de Avenida Don Bosco y Avenida de los Constituyentes (por el portón que estará habilitado sobre Constituyentes, exclusivamente). Para reservas de turnos de visitas guiadas, se deben solicitar por mail a: museoevitaer@gmail.com El Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón se inauguró el 22 de agosto del 2019, en Paraná. A diferencia de otros Museos que llevan el nombre de Eva Perón, éste no es un museo biográfico, acerca de su vida, sino sobre la obra de la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, que dio origen al concepto de Justicia Social en contraposición al de beneficencia.El Museo es a su vez una de las dependencias del Complejo Escuela Hogar, y tiene una fuerte carga simbólica y política, por tanto muy emotiva. Se enfoca en reflejar las políticas destinadas a la niñez, las mujeres y los ancianos, en ese orden de prioridad e intentando comunicar el cambio radical que significó en ese contexto histórico de los años ’40 y ’50 considerarlos sujetos de derecho.Tanto su edificio como los objetos que conforman el patrimonio, son un fiel testimonio de la actividad socio educativa, que la Fundación de Ayuda Social Eva Perón proyectó en la ciudad de Paraná con la realización de un Hogar Escuela (hoy declarado Patrimonio Histórico Nacional), como respuesta a las necesidades de los niños económicamente menos favorecidos.El Museo cuenta con diversas salas que narran los temas prioritarios de esa misión:-La Sala de Bienvenida, con sus característicos juguetes rescata el valor de las niñas y niños dedicados a la tarea escolar y al juego, y la posibilidad de acceso de las clases populares.-La Sala Salud es una muestra de una política impulsada por Evita donde el cuidado médico, la atención primaria y la prevención eran una prioridad.-La Sala Educación expone el firme criterio de que debe ser integral, brindando igualdad de oportunidades.-La Sala Hogar sintetiza el lema con se fundó cada Escuela Hogar: Integración y no segregación. Y la posibilidad de contar con un lugar seguro.-En un descanso de sus galerías, el Museo también le dedica un lugar a las máquinas de coser, un ícono de la Fundación Eva Perón; claves en la inserción de la mujer en el mercado laboral.-La Sala Bienestar conjuga los aspectos característicos de la Escuela Hogar, una convivencia amena y familiar, buena alimentación, cuidados y políticas públicas de igualdad.-La Sala Cultura refleja la planificación de espacios y auditorios destinados al arte y la cultura, en cada predio. El auditorio de la Escuela Hogar en Paraná, es el escenario de actos escolares, obras teatrales y musicales, y el recinto del recordado Cine Pancho Ramírez.