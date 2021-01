Barrios de Gualeguaychú se ven afectados por problemas de presión de agua

Iván Mataitis, director de Obras Sanitarias de Gualeguaychú, reconoció la falta de presión en algunos barrios, como en Molinari y el 100 Viviendas, y también los de las inmediaciones al predio que dirige, sobre todo en calles como la De Los Pájaros.



“Hay una serie de factores que confluyeron todos juntos y formaron una especie de tormenta perfecta que afecto el servicio de agua potable. Por un lado está la terrible sequía que estamos sufriendo, y no es solamente la falta de lluvia, sino también porque los acuíferos no están llegando a recargar lo suficiente. Después tenemos el factor de las altas temperaturas, que desde hace una semana son agobiantes. Luego, el tema del consumo: tengamos en cuenta que este verano mucha gente no salió de vacaciones, otros invirtieron en piletas y todo termina siendo clave en la distribución. Y por último, y no menos importantes, el corte de energía eléctrica que afectó a 10 mil familias y al Parque Industrial”, afirmó el director de Obras Sanitarias Iván Mataitis en declaraciones a El Día.



No es un detalle menor el del corte de luz: muchos de los pozos que se encuentran en la zona afectada debieron ser asistidos con generadores eléctricos, e inclusive esto último tampoco fue suficiente, afectando de esta manera a toda la red de distribución, independientemente si sufrieron o no la falta de energía.



“Desde el Municipio asumimos el tema de la falta de presión de agua en algunos barrios, no negamos el tema, sino por el contrario estamos trabajando para que deje de ser un problema lo antes posible”, manifestó antes de agregar que posiblemente a partir del martes 26 de enero todos los problemas de distribución de agua se irán solucionando de manera paulatina.



Sin ir más lejos, el Municipio les pidió ayuda a los Bomberos Voluntarios para poder asistir a los afectados, y durante gran parte del fin de semana una dotación presto colaboración al personal de Obras Sanitarias con el abastecimiento hídrico de algunas zonas afectadas por inconvenientes en el suministro de agua potable, los barrios Molinari y 100 viviendas.



Por otra parte, Mataitis desmintió el rumor que indicaba que desde la entidad que dirige se afectaba la presión de los alrededores de Obras Sanitarias para que la presión pueda llegar a los barrios más alejados: “Eso es un disparate. No sólo que no se puede hacer sino que no entiendo los motivos por los cuales haríamos algo así. Nuestra intención siempre es que todos tengan agua”, enfatizó.



Desde Obras Sanitarias informaron también que hay dos números telefónicos para efectuar cualquier tipo de reclamos, inclusive para denunciar problemas con la presión del agua.



1) El primero es un teléfono de línea: 436647



2) El segundo es un WhatsApp: 3446 51-2337



“Ante cualquier reclamo, dirigirse por esas dos vías de comunicación no sólo para que el problema se solucione lo antes posible sino también para que nosotros estemos al tanto de la realidad”, afirmó el Director de Obras Sanitarias.