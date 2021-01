El Gobierno provincial entregó aportes a residencias gerontológicas

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social entregaron aportes no reintegrables por un monto superior a los 5 millones de pesos destinados a acompañar los gatos que implican el buen funcionamiento de las instituciones para personas mayores.La actividad se realizó este jueves de manera virtual y fue encabezada por la ministra Marisa Paira, junto a la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas de Cuidado, Muriel Stablun; el director de Adultos Mayores, Pedro Manucci; y la asesora ministerial en la temática, María Carmen Ludi.Al dar inicio al encuentro, Paira destacó: “El gobernador Gustavo Bordet ha marcado con claridad la importancia de consolidar políticas integrales para las y los adultos mayores, una decisión que nos permite en la provincia priorizar acciones que mejoren su calidad de vida. Para nosotros el año pasado fue un desafío, teníamos una planificación y tuvimos que reestructurarla para trabajar en el contexto de pandemia, que nos llevó a fortalecer la articulación con el Ministerio de Salud, pero también implicó un abordaje mancomunado con las residencias y los gobiernos locales, que celebramos que haya podido ser así”.“Me parece importante tener un momento para dialogar y agradecerles a los representantes de las residencias todo el esfuerzo que implicó en el 2020 el cuidado y acompañamiento de las personas mayores. También a los intendentes y equipos de gestión que durante este tiempo han trazado diversas estrategias para garantizar la accesibilidad de sus derechos”, agregó Paira.Por último, la titular de la cartera sostuvo: “Las políticas provinciales y municipales tienen que acompañar las prácticas de cuidado institucional, pero también generar acciones conjuntas para fortalecer el cuidado de las personas mayores en comunidad, junto a sus familias”.Por su parte, Manucci expuso las líneas de programas que se implementan desde el área y agregó: “Nuestro compromiso es continuar aunando los esfuerzos para que estas líneas alcancen a todo el territorio entrerriano. Lamentablemente el año pasado no pudimos vernos personalmente, pero estuvimos trabajando juntos a través de diferentes modalidades que se construyeron en esta nueva normalidad”.De esta manera, 32 residencias de las localidades de María Grande, Viale, Seguí, Cerrito, Alcaraz, Bovril, General Galarza, Conscripto Bernardi, Federación, Chajarí, San Jaime de la Frontera, Los Charrúas, Concepción del Uruguay, Villa Paranacito, Paraná, Ramirez, Diamante, Santa Elena, La Paz, Victoria, Concordia, Gualeguay, El Brillante, San José, Rosario del Tala, Gobernador Mansilla, Nogoyá, Aldea San Antonio, Urdinarrain y Gualeguaychú, recibieron aportes para mejoras edilicias.Sobre la articulación con el Estado provincial, la directora del Hogar de Ancianos de La Paz, Noemí Nicolau, compartió: “Nos hemos sentido siempre acompañados, con un virus que no teníamos idea de cómo manejarnos, a través del zoom y de las distintas maneras que fueron posibles. La Dirección de Adultos Mayores fue generando instancias de capacitación y recreación, con provisión de elementos de protección”.Además, valoró: “Fue mucho más fácil a pesar de todas las dificultades, sentirnos acompañados y sentir que íbamos a poder, y de hecho lo estamos logrando”.De la actividad participaron intendentes y funcionarios de las distintas localidades de las residencias que fueron alcanzadas por esta línea de asistencia del gobierno de la provincia.