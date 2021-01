Señalan que la obra del camino Bovril - El Solar supera el 50 % de avance

Con financiamiento provincial y a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), continúa la readecuación del camino Bovril – El Solar, en el departamento La Paz. Representa una inversión de más de 739 millones de pesos y la obra supera el 50 por ciento de avance.A los efectos de constatar la continuidad de los trabajos, la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, recorrió la obra de readecuación del camino productivo que une Bovril con El Solar, junto a su equipo de trabajo y acompañada del senador provincial Amilcar Genre Bert y del intendente y vice de la localidad de Bovril, Victor Valenzuela y José Gillig. Las mejoras incluyen la obra básica y enripiado de más de 40 km y la construcción de un puente sobre Arroyo Carrasco, entre otras tareas.Al respecto, la directora del ente vial, remarcó que “vemos con mucha satisfacción que la obra va en un 50 por ciento de ejecución” y explicó que “el financiamiento se compone de un 70 por ciento a través de un crédito que tomó la provincia del Prosap y el 30 por ciento restante que aporta en forma directa el Estado provincial”.En cuanto a los aspectos técnicos de los trabajos, Benítez señaló que “hay que tener en cuenta una característica propia e importante de esta obra que es la cuestión hídrica, ya que cada kilómetro demanda la construcción de una alcantarilla más cuatro puentes de distintas dimensiones a lo largo del tramo. Además, cuenta con un paquete estructural donde se apoya el ripio de 75 cm de espesor, compuesto por un tratamiento de suelo natural de 20 cm con la incorporación de cal, dos capas de broza de 20 cm cada una y finalmente 15 cm de ripio”.Por otra parte, comentó que “en la última recorrida que hizo el gobernador Gustavo Bordet, hubo un compromiso de ampliar la obra con lo que corresponde al acceso a Carrasco y el camino de tránsito pesado a Bovril. En esto estamos trabajando en forma conjunta con el legislador para ver los aspectos legales y económicos que se necesitan para su concreción”.Por su parte, el senador Genre Bert, señaló que “es un gusto recorrer junto a las autoridades viales y municipales esta obra tan significativa y tan valiosa para la región. Una obra que se viene gestionando hace unos 40 años y que el gobierno provincial, conducido por Gustavo Bordet, ha hecho realidad para la zona. Los vecinos no paran de asombrarse por la perfección con que se vienen ejecutando los trabajos en cuanto a los plazos y la calidad técnica de los mismos, que sin dudas van a permitir la circulación permanente de equipamiento, maquinarias y camiones vinculados a la actividad agropecuaria y rural de la zona”.Así también, el intendente de Bovril, enfatizó que “han sido 40 años de espera, promesas y lucha de los vecinos y productores. Hoy podemos constatar que el gobierno provincial, además de la decisión política, está dando cumplimiento a la misma y que a través de sus funcionarios y el personal técnico lleva adelante un control y un seguimiento diario de la obra, lo cual lleva tranquilidad a los vecinos. Terminados los 42 km, nuestros productores podrán sacar su producción a término y con menores costos”.En ese sentido, el viceintendente, afirmó que “en lo personal estoy disfrutando mucho de todo esto, ya que he sido uno de los tantos que ansiábamos una obra como ésta y que hemos luchado mucho por la misma. Hoy vemos a la gente mayor como se le cae una lágrima de felicidad al transitar el ripio y a nuestros agricultores que luego de trillar pueden cargar inmediatamente su producción en los camiones. Es un avance importantísimo”.En cuanto a las tareas desarrolladas y en ejecución, desde el área de inspección de la DPV se informó que se sigue avanzando desde Bovril en dirección a Colonia Bertozzi, con 18 km de ripio finalizados y 20 km de las capas de base también terminadas. Además se construyeron 31 alcantarillas transversales y 38 alcantarillas laterales y se está trabajando en el corrimiento de electrificación rural en ciertos sectores en cercanías a Bertozzi. En cuanto al puente sobre Arroyo Carrasco, se encuentra en la última etapa de hormigón y se avanza en la construcción de los terraplenes de acceso a dicha obra de arte.Participaron de la recorrida, el ingeniero jefe de la DPV, Germán Ruiz Díaz; el secretario coordinador Técnico, Miguel Feltes; el sub director de Construcciones, Leandro Ibarra; y la inspectora de obra, Jorgelina Zamboni.