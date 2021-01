El Observatorio Astronómico de Oro Verde reabre sus puertas

La Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA) anunció que este sábado abrirá sus puertas el Observatorio de Oro Verde. Lo hará bajo un "estricto protocolo sanitario" para poder disfrutar de una proyección en el domo geodésico y observar a través del telescopio desde la cúpula. Se sacan turnos por internet para integrar los grupos de cupos limitados.Se permitirá el acceso de 20 personas cada hora desde las 20.30 a las 23.30. El ticket para la entradas sólo se podrá comprar de forma on line, y ese será unos de los cambios. Para este 23 de enero se prevén observaciones astronómicas desde la cúpula y se harán proyecciones tipo planetario en el nuevo domo de 12 metros de diámetro.La última actividad del Observatorio había sido en la primera semana de marzo de 2020, y desde entonces estuvo cerrado por la cuarentena.Desde la AEA solicitan que en caso que alguien haya comprado la entrada y no pueda asistir, lo debe informar para conservar la reserva para el día siguiente.Por último solicitaron a los asistentes ser “puntuales, que se acerquen en lo posible en transporte privado, se le proporcionará alcohol en gel, y deberán asistir con barbijo que deberán usar en todo momento correctamente”.La entrada tiene un costo de 300 pesos, mientras que los menores de 5 años no pagan. Los tickets se pueden adquirir on line, a través de este link