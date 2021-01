Concluyó el certamen plástico literario “Por un Mundo sin Violencias”

Con el objetivo de promover desde el arte y el lenguaje la prevención, visibilización y erradicación de la violencia, el grooming y la trata de personas, el Consejo Provincial de Prevención Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Tráfico y Trata de Personas, organizó un certamen plástico-literario que estuvo destinado a todo público.



La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre el Consejo, la Escuela Secundaria N° 75 Del Bicentenario de la ciudad de Paraná, el Centro de Integración Comunitaria CIC 2 y la Asociación Civil Red de Alerta de Entre Ríos.

Las obras fueron evaluadas por un jurado que distinguió los materiales en dos ejes. Por un lado el eje plástico de infancias, adolescentes y adultos; y por el otro, un eje literario que también distingue edades.

En la Dimensión Plástica categoría Infancias el primer premio fue otorgado a Iván Dragicevic Funes, con el seudónimo Agente 5 de Las Tapias, Córdoba. El segundo premio fue para Laura Arreseigor, con seudónimo Malasaña de la Escuela Rene Favaloro de Colón, Entre Ríos.



En el eje Plástico categoría Adolescencias ganó el primer premio Camila Rivero, con el seudónimo Camila, perteneciente al Instituto Santa Ana D – 90 de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El segundo premio fue para Mercedes Virginia Fernández, con seudónimo MerabFer, perteneciente a la Escuela Secundaria N° 8 Hermanos Sepag de Nogoyá, Entre Ríos.

El eje Plástico, Categoría Adultos tuvo como ganador a Araceli Yada con seudónimo Imagine de la Ciudad Autónoma de Bs. As. El segundo Premio fue para la Escuela N° 13 René Favaloro de la Ciudad de Colón, Entre Ríos y los alumnos de la profesora María José Martínez.



La mención especial en Plástica, Categoría Adolescencia, fue para Milagros Waigadt, con el seudónimo ILE, de Costa Grande, Departamento Diamante, provincia Entre Ríos.

Asimismo, la dimensión Literaria en categoría infancias también distinguió a los ganadores. El primer premio es para la obra “El Sótano”, seudónimo Camique, cuya autora es Candela Micalizzi Quevedo, de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, San Luis. El segundo premio se lo llevó la obra “Sálvanos”, seudónimo Mima-julimar, cuya autora es Julia Martínez, Instituto San Vicente de Paul, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.



En el eje Literario, categoría adolescencias ganó el primer premio la obra “Los sarpullidos rojos”, seudónimo Emi Lovegood, cuyo autor es Emiliano Gadban, pertenece al Colegio San Miguel de Nogoyá, Entre Ríos. El segundo premio fue la obra “La trata que te atrapa”, de Batistella Brian; Palacios Brian y Pereyra Matías de la Escuela de La Baxada, de Paraná, Entre Ríos.



En la categoría adultos el primer premio fue para la obra “La madre”, seudónimo No estamos solas. Autora: Hida Marisol Rodríguez”, de Mariano Acosta, provincia de Buenos Aires. El segundo premio fue para la obra “El parásito que nos habita”; seudónimo Athena. Autora: Oriana Valentina Miraglio, Paraná, Entre Ríos.

Los premios y certificados serán entregados en el acto conmemorativo del 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de Paraná por las autoridades del gobierno de Entre Ríos, de las instituciones participantes y el jurado interviniente, en lugar y horario a confirmar. Para quienes no pudieran asistir se enviará vía encomienda o vía correo electrónico el certificado pertinente.