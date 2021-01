Reconocimiento para deportistas preseleccionadas a la Selección de Básquet

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobernador Gustavo Bordet expresó su acompañamiento a las deportistas entrerrianas preseleccionadas para formar parte del Seleccionado Argentino de Básquet femenino 2021, y aseguró que para su gestión "el deporte ocupa un lugar muy importante", tanto el social, como el de elite.



El mandatario, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y a la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, participó del acto en el Centro Provincial de Convenciones, donde se entregaron reconocimientos a deportistas entrerrianas pre seleccionadas por la Confederación Argentina de Básquet para formar parte del Seleccionado Argentino 2021 y campeonas nacionales de Básquet Femenino categoría U15 en San Luis 2019.



Dicho acto se realizó en forma presencial y también por plataforma zoom, y participaron asimismo el secretario de Deportes, José Gómez; el presidente de la Federación de Básquet de Entre Ríos, Julio Gimenez; y la presidenta de la Asociación Femenina, Susana Treidel, entre otros.



En la oportunidad, Bordet expresó que "para nuestra gestión el deporte ocupa un lugar muy importante en lo que significa su más amplio sentido, desde el deporte social, que es donde destinamos muy buena parte de los recursos, hasta el deporte de elite".



Consignó que "Entre Ríos tiene una Ley del Deporte por la que se financian distintos programas, a través del resultante que se obtiene de los juegos de azar. Y esa es la finalidad de que el Estado monopolice los juegos de azar, para poder generar oportunidades a quienes practican deportes y también en otras áreas sociales y sanitarias de la provincia".



Destacó que "el hecho de estar reunidos tiene que ver con las circunstancias atípicas que nos tocó pasar durante el año pasado, donde las prácticas de deportes se vieron acotadas por una cuarentena y el distanciamiento. Hoy, con protocolos mediante, podemos retomar las actividades, y es importante tener un acompañamiento desde el lugar que nos toca como Estado para que se puedan llevar adelante este tipo de acciones que tienen que ver con promover el carácter federal del deporte".



"Valoro muchísimo el hecho de que se pueda trabajar con todas las provincias, en particular con Entre Ríos, generando oportunidades para que muchas de ustedes puedan estar representando a Entre Ríos en una diversidad geográfica que tiene nuestra provincia, no solamente centralizado en la capital, sino también en distintas localidades", subrayó.



Hizo notar que "me tocó muchas veces recibir a deportistas que habían representado a la provincia y obtenido méritos importantes, medallistas olímpicos, panamericanos. Yo siempre digo en esas oportunidades que nada es casualidad, es fruto del esfuerzo y la continuidad. Y es justamente lo que están haciendo ustedes, que tiene que ver con objetivos de largo plazo que se han propuesto, pensando en las Olimpíadas del 24".



Y afirmó: "Esto tiene que ver con un gran esfuerzo individual y colectivo; y por eso es importante estar en esta instancia previa, de preselección, para poder manifestarles esta vocación de acompañamiento que tenemos desde el gobierno de la provincia".



"El deporte en toda su dimensión genera oportunidades para muchos jóvenes de poder tener una contención; y en muchas ciudades la posibilidad de participar individual o colectivamente de una actividad. Pero lo que más nos deja el deporte es la formación como personas, genera valores que más allá de los éxitos, quedan dentro de cada uno, que tienen que ver con el esfuerzo, con la superación, con la tenacidad, pero también desde lo colectivo en valores como la solidaridad, el poder unirse en la adversidad y superar desde el conjunto distintos obstáculos", enfatizó el mandatario.



En ese marco, dijo que "esto es lo que nos motiva, en una época tan compleja, de tanta incertidumbre por la pandemia, estar pensando y trabajando para que en un futuro podamos tener presencialmente todas las actividades que están acostumbradas a hacer en los clubes".



Por último, felicitó a las preseleccionadas y afirmó que "la idea es compartir un espacio donde podamos dialogar, contar las experiencias y ofrecer el apoyo de la provincia en lo que sea necesario. Decirles que cuenten con todo el apoyo y el acompañamiento, ya que nos interesa mucho como provincia poder tener representantes en un deporte como el básquetbol femenino, que viene cobrando cada vez más notoriedad".



Reconocimiento



A su turno, la vicegobernadora Laura Stratta consideró que es "muy importante generar este espacio de encuentro para felicitarlas porque han llegado a ser seleccionadas a nivel nacional para ser parte de un programa formativo, y porque la categoría U15 de la provincia salió campeona nacional y llevaron a Entre Ríos bien alto en lo deportivo".



Señaló que la intención de la actividad es "reconocer el compromiso y el esfuerzo de cada una de ustedes, pero también de sus entrenadores, de las asociaciones, de las federaciones, de las instituciones deportivas y de sus familias que acompañan muchísimo para que ustedes puedan ser parte de instancia". Y agregó: "Estamos para decirles como gobierno que vamos acompañarlas en cada desafío que asuman".



Al respecto, Stratta indicó: "Creemos que el deporte nos ayuda a formar mejores personas, que el deporte de elite lleva a la provincia bien alto, y desde la provincia hemos promovido políticas públicas para acompañar a las instituciones y a los deportistas". Luego destacó que legisladores provinciales hayan participado de la actividad.



"Las convocamos para esto, para felicitarlas, reconocerlas y comprometernos a acompañarlas en los desafíos que vienen",acotó



Igualmente, remarcó: "En esta selección campeona hubo chicas de otras localidades, no solo de las que son habituales. Y eso nos pone muy contentos por el trabajo realizado para permitir que todas las deportistas tengan la posibilidad de estar en una selección".



Por último, se refirió a la recientemente sancionada Ley de Paridad Integral "que apunta a establecer la paridad en las instituciones deportivas, en las asociaciones y federaciones, lo que permite que se puedan trabajar en los clubes mucho más los deportes femeninos. Que haya leyes que habiliten esas posibilidades, que abran puertas y generen oportunidades, es muy bueno y supone también que haya más mujeres en las conducciones de los clubes".



Por su parte la ministra Paira, destacó: "Es un pedido de nuestro gobernador Bordet, desde que iniciamos la gestión, que estemos presentes y acompañando en todo el territorio el desarrollo del deporte, por eso el desafío de este año es continuar generando oportunidades en todas las áreas, pero en este caso particular en las referidas al deporte, promoviendo y promocionando activamente la mayor cantidad de actividades que sean posibles. Y por eso queremos transmitirles que desde el Ministerio de Desarrollo Social reforzamos el compromiso de apoyarlas y acompañarlas, y que nos enorgullece que representen a nuestra provincia en tantos espacios".



En la oportunidad, luego de la presentación de las deportistas y una exposición de sus respectivas experiencias, se entregaron reconocimientos y regalos.



Las deportistas reconocidas son: María Guadalupe Sal de Concepción de Uruguay; Micaela Perez de La Paz; Evangelina Ramos de Paraná; Anna Giorgio de Paraná; Cielo Santana de Paraná; Natalia Cullen de Paraná; Virginia Pelegrini de Paraná; Zoe Bondnar de Paraná; Clara Martínez de Concepción de Uruguay; y Paula Santini de Concepción del Uruguay.