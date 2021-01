“Es el inicio del fin de la pandemia”, dicen enfermeras sobre la vacunación

A una semana de inicio de la campaña de vacunación contra el Covid 19 en la ciudad de Nogoyá, la aceptación ha sido altamente efectiva por parte del equipo de salud. Ya se vacunaron varias personas y esperan la llegada de nuevas dosis. Enfermeras cuentan su experiencia y la esperanza que esta vacunación genera.



El 5 enero daba inicio desde el hospital San Blas en conjunto con otros 10 efectores provinciales, la campaña de vacunación más importante de los últimos años. No solo por el nivel mundial de la misma, sino por la gran operación nacional en pleno verano, algo inédito en cruzadas de vacunación, que atraviesa un país entero con el fin de que cada dosis llegue a nuestros hospitales.



Desde el servicio de enfermería del San Blas, manifestaron estar muy esperanzadas con esta primera etapa de la vacunación. “Somos personal de salud y estamos en la primera línea de trabajo y desde que nos vacunamos, nos sentimos más protegidas y seguras, pero siempre sin postergar los cuidados personales que tuvimos hasta el momento”, afirmó una vacunadora.



“Esta semana nos abocamos a vacunar a los trabajadores que aún no habían tenido el Covid 19, pero con la llegada de esta segunda tanda, si vacunaremos al resto del personal esencial que lo solicite. Estos días vimos que todos los que llegaban, venían a vacunarse con un alivio y una esperanza, y tenemos esa sensación que éste, es el inicio del fin de esta Pandemia”, afirmó la jefa del servicio de Enfermería Noelia Diaz.



Al ser consultada sobre los efectos adversos que se observaron, manifestó que fueron muy pocos. “Dos personas manifestaron febrícula (Aumento temporal de la temperatura corporal) y tres manifestaron cansancio o dolor corporal, pero no más de 24 horas. Así que ponemos nuestra luz a esta vacuna y ojalá llegue pronto para la población en general, para lo cual ya nos estamos preparando logísticamente”, cerró.



En el servicio de vacunatorio del hospital San Blas ya se vacunaron varios agentes de salud entre enfermeros, personal esencial de hospital San Blas, médicos, diálisis, personal de funeraria, personal del hospital San Rosa de Lucas González y choferes de ambulancias y Emergencias Médicas Municipal. En el transcurso de la semana estarán llegando más dosis para continuar con la campaña.