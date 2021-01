Iprodi resaltó la importancia de mantener las medidas de cuidado ante el covid19

Desde el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) se recordó la importancia del cuidado de las personas con discapacidad durante la pandemia, respetando los protocolos para garantizar la salud y el bienestar de la población que forma parte de los grupos de riesgo.Ante el aumento de casos de Covid 19 que se han registrado en los últimos días, el organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social destacó la importancia de sostener las medidas de cuidado para la población de riesgo, en especial las personas con discapacidad y sus familias.En este contexto, se apela a la responsabilidad social de todos los ciudadanos, evitando conductas imprudentes que puedan poner en peligro a personas con discapacidad, quienes en ocasiones tienen enfermedades preexistentes que constituyen un riesgo ante el Covid.En Entre Ríos están vigentes las recomendaciones del Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) de la provincia, emitidas durante el año 2020. Entre ellas, se indica que "es importante que se utilice la salida cuando realmente no haya otro modo de contribuir a la regulación de la conducta de la persona, y esta no se torne riesgosa para la integridad física de la persona y/o la del grupo conviviente".En el documento se destaca que "la salida no es 'obligatoria'". Sin embargo, hay personas con discapacidad que deben realizar salidas con carácter terapéutico, instancia en la cual se deben tener en cuenta ciertos cuidados elementales, apelando a la responsabilidad social.Asimismo, se advierte que cuando se realice una salida es importante respetar las medidas de distanciamiento y cuidado, tanto de la persona con discapacidad como de quien pudiera acompañarla, utilizando barbijo y cumpliendo las normas de higiene.Mientras se respeta siempre el distanciamiento obligatorio, se debe utilizar alcohol en gel o alcohol diluido, en caso de tomar contacto con personas o superficies.A su vez, se recuerda la importancia de utilizar barbijos o tapabocas adecuados y/o máscaras, según lo prefieran, y realizar una correcta higiene de manos y de los objetos que traen consigo las personas al regreso de dicha salida.Y se recomienda que ante la aparición de algún síntoma no hay que automedicarse y se debe llamar de inmediato a las autoridades sanitarias locales.Quienes necesiten asesoramiento o requieran iniciar algún trámite vinculado al Iprodi pueden hacerlo de manera virtual o remota a través de los teléfonos 0800-888-4044, (0343) 4208281 o (0343) 4208280 durante la mañana de 8 a 12, como así también al WhatsApp 3435-170003 (consultas) y 3434-628545 (asesoría legal) entre las 8 y las 14 horas, sin concurrir físicamente a las oficinas del Instituto.A su vez, existe una línea de atención en Lengua de Señas Argentina (LSA) para consultas, mediante videollamada, que es el teléfono 3434 591291.Del mismo modo se atienden consultas vía mail, a través de los correos iprodi@entrerios.gov.ar secretariaiprodi@hotmail.com , como así también en la página de Facebook "Iprodi Entre Ríos".