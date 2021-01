Primera noche de restricción en Concordia: clausuran cervecería y labran actas

Se realizaron controles en puntos fijos estratégicos de la ciudad de Concordia, como también se llevaron a cabo controles móviles tanto en los accesos como en otros puntos, con el fin de disuadir la realización de fiestas clandestinas y actividades que tiendan a aumentar los riesgos de contagios poniendo en riesgo la salud pública.Así se acordó en una reunión de la que participaron la Policía de Entre Ríos, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, como así también representantes de la Central de Tránsito, Inspección General, COCIM y Dirección de Seguridad Ciudadana, entre otros.Al respecto,consultó al Secretario de Coordinación de Gestión, Fernando Barboza, para hacer un balance de la primera noche de los controles en relación de la restricción de la actividad nocturna, con el objetivo de morigerar la curva de contagios de Covid-19."Se empezaron los trabajos de control con todas las fuerzas como estaba pautado, en esta primera noche estuvo bastante tranquilo, no hubo mucho movimiento", indicó el funcionario municipal.A su vez señaló que "se clausuró una cervecería por no cumplir con el horario de cierre", además "se retuvieron ocho vehículos, siete de ellos por alcohol en sangre en sus conductores y uno en un accidente", precisó Barboza. Agregando durante la madrugada de este viernes 8 también "se labraron cinco actas por no cumplir con el nuevo decreto".