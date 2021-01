Posponen la edición 2021 de la Maratón de Reyes

El jefe comunal explicó que "no está descartada que se haga la maratón, porque creemos que es algo que se puede postergar; no es como el Carnaval, que no lo podés hacer en invierno", detalló Francolini. Subrayando que si bien se está atravezando una situación sumamente delicada en Concordia, "tenemos la esperanza de estar mucho mejor, respecto a la pandemia, en los próximos meses".



Junto a los organizadores, "nos pusimos de acuerdo en posponerla y no suspenderla; para ver cómo evolucionará la pandemia de COVID", resaltó el mandatario en contacto con Diario Río Uruguay.