Bajo protocolos, iniciaron las Colonias de Vacaciones Municipales

Con una gran expectativa, este lunes comenzaron a funcionar las colonias de vacaciones Municipales de Paraná."Estamos muy satisfechos de poder dar inicio a estas actividades municipales, que están distribuidos en los complejos Raúl Alfonsín, Parque Gazzano, y barrio El Sol. Hay un aproximado de 1.000 chicos que están divididos en turnos, con grupos de hasta 20 chicos", resaltó el intendente de Paraná, Adán Bahl, aEn este sentido, sumó que "durante meses invertimos para poner en condiciones las piletas, y mantener la calidad del agua. Los chicos son trasladados desde sus casas, con la movilidad que contratamos y luego son devueltos de la misma manera".A su vez, señaló que todos los chicos cuentan con un seguro y se incorporaron profesionales de nutrición para diagramar las meriendas de los niños."Los niños y los padres estaban con una gran alegría de retomar esta actividad. Mucho de los chicos la única posibilidad que tienen de aprender a nadar es en estas colonias. Este es un contexto es muy seguro, con profesionales y profesores, recibiendo a los chicos".Sobre los complejos donde se desarrollan las colonias, dijo que "no se han habilitado para la población, porque se dificulta el control en este contexto de pandemia. Las piletas de la Toma no están habilitadas, pero tenemos un espacio muy amplio para disfrutar que son las playas de Paraná".En este sentido aclaró que las personas que concurran a la playa no se pueden meter al agua, pero pueden utilizar las duchas."Hay que manejarnos con protocolos muy estrictos, porque hay que garantizar la salud de las personas, y en este modelo, podemos habilitar determinadas actividades".Por su parte, una de las coordinadoras de la Colonia de Vacaciones de barrio El Sol, Adriana Tortull, dijo que "trabajamos con grupos reducidos, somos siete profesores que cada uno tiene a cargo 20 niños"."Tenemos que tenerlos distanciados, es complejo porque para los chicos les cuesta estar separados de sus compañeros, pero son cosas que tenemos que aprender. Además, este año se refuerzan las prácticas de higiene, cuidado de sus cosas", resaltó Tortull.Además, aclaró que los niños deben ingresar al complejo con barbijo y solo se lo pueden quitar cuando realizan las actividades, "los chicos tienen que venir con ropa cómoda, como la que usan para hacer ejercicio en la escuela y deben tener la malla siempre puesta, no se pueden utilizar los vestuarios", sumó.La colonia funciona en dos turnos, por la mañana de 9 a 12 y por la tarde, de 14 a 17, y Tortull dijo que "dentro de la jornada hay más tiempo de para tomar la leche, todo dura alrededor de 45 minutos"."Todavía hay cupos disponibles, así que los interesados en sumarse pueden venir. La colonia va a funcionar hasta el 15 de febrero", culminó.