Realizan trabajos de mejora en el Balneario Rocha de Villa Elisa

Una cuadrilla dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos avanza por estos días en la optimización general del predio del Balneario Municipal Rocha. Dentro de los trabajos en curso, que se realizan en el marco de la vigente temporada estival, se incluyen tareas de mantenimiento habituales como el corte de pasto y la limpieza del lugar, mientras que por otro lado se da continuidad a la construcción de la nueva casa del cuidador.



En lo referido a la nueva vivienda del cuidador, la misma avanza a buen ritmo, realizándose en el presente tareas de revoque. En este sentido, el porcentaje de avance de la obra es del 60%, previéndose que para marzo el proyecto esté finalizado en su totalidad.



Además, es preciso recordar que la nueva casa del cuidador que se construye en el balneario está emplazada a un nivel superior que la vivienda anterior ya demolida, con el propósito de que el agua producto de las crecientes no llegue hasta la misma y deteriore así su estructura.



De forma paralela, un grupo de operarios lleva a cabo tareas de parquización en toda la extensión del predio, en labores que abarcan el corte de pasto y limpieza general del lugar, con el objeto de brindar un mejor servicio tanto a residentes de Villa Elisa y zona, como a turistas.



Horarios, ingreso y cuidados



Respecto a los horarios de permanencia en el predio, se recuerda a aquellos visitantes, que no estén acampando en lugar, que de lunes a domingos la apertura del balneario es partir de las 8:00 horas, en tanto que el horario de cierre está estipulado para las 00 horas.



En cuanto al ingreso al balneario, los precios que se han establecido permanecerán en vigencia durante la temporada 20/21. En este sentido, la entrada general tiene un valor de $50 (se cobra sólo a mayores de 10 años), mientras que de lunes a jueves se implementa la modalidad de 2x1 en el acceso.



Por último y en el marco de la pandemia, es condición necesaria el uso obligatorio del barbijo al momento de ingresar a los sanitarios o la proveeduría. Asimismo, dentro del predio se recomienda respetar la distancia física entre grupos no convivientes, para de este modo seguir cuidándonos entre todos. Por más información, ponerse en contacto con el concesionario a través del contacto: 3447 649797.