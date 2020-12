Crespo fabricará ladrillos ecológicos a partir de los envases plásticos

La Municipalidad de Crespo pondrá en marcha la construcción de ladrillos ecológicos, a partir de los envases plásticos basados en polímeros de etileno y el paraxileno, comúnmente conocidos como "plásticos PET", que la comunidad desecha.



El secretario de Gobierno, Omar Molteni, afirmó: "Es inminente la reutilización del plástico PET para la fabricación de bloques. Ya tenemos una pre-aprobación y supongo que en breve nos llegará la aprobación definitiva, el otorgamiento de la Licencia para poder utilizar esos ladrillos. Esto responde a que el CONICET -que ostenta la patente-, certifica la calidad y el proceso de producción".



"Tenemos toda la maquinaria", indicó el funcionario y agregó: "Se ha comprado mezcladora, bloquera y también un molino que costó $800.000. Muele el PET a las dimensiones necesarias para ejecutar el bloque, de manera que tenemos todo lo necesario para fabricarlo. Una vez que tengamos la Licencia, hay un período de capacitación".



La utilidad es concreta. Al respecto, el secretario municipal especificó: "A ese tipo de bloques se lo puede ocupar de muchísimas formas, como ladrillo. No obstante, como el CONICET es un ente público al igual que el municipio, con lo cual no está autorizada la comercialización. La idea es trabajar en el uso social de esos bloques".



"Será un paso muy importante, porque hoy se compactan en fardos, sin embargo ahora pasaremos al circuito de la economía circular", sostuvo Molteni en declaraciones a FM Estación Plus Crespo y agregó: "De hecho, estamos trabajando en esa línea ya con el papel, que al separarlo, hay una empresa local que lo compra y después de un proceso lo convierte en maples. Se logra que la materia prima de descarte llegue a una reutilización plena. Estas instancias son posibles por el compromiso de todos los vecinos, que en 1997 separábamos 4 clases de residuos y con constancia y concientización, hoy estamos clasificando 18 tipos de residuos".