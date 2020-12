PAMI: Entregan más de 9 mil bonos navideños en la costa del Uruguay

También a Centros de Jubilados

El director del PAMI en la Costa del Uruguay, Sergio Bertelotti, comunicó que la semana pasada se comenzó a abonar el "bono navideño" a los afiliados contemplados en el Programa Alimentario de PAMI. Es un refuerzo de $1500, que recibirán unos 9 mil beneficiarios en toda la región, desde Feliciano hasta Islas, y que será depositado a través de un convenio con la ANSES.Los beneficiarios registrados en los Centros de Jubilados que recibían bolsones alimentarios, cobrarán a cambio $1500 en concepto de refuerzo en el mes de diciembre por las fiestas. "Este bono navideño de $1.500, es un refuerzo para los sectores más vulnerables de esta crisis de arrastre que se profundizó con la pandemia. Lo percibirán los afiliados y afiliadas destinatarios del Programa Alimentario, conocido como el 'bolsón de PAMI'.Con esa medida se busca garantizar la salud de las personas afiliadas, ya que les permite cumplir con el aislamiento preventivo. "El bono se comenzó a abonar el 17 de diciembre y estará finalizándose esta semana antes de Navidad, según el calendario que fue diagramado junto a la Anses, de acuerdo a la terminación del DNI de las personas afiliadas", detalló Bertelotti.En la UGL 34 con sede en Concordia y que dirige Bertelotti, son aproximadamente 9.000 beneficiarios que percibirán el Bono Navideño distribuidos en las 18 agencias de los departamentos Federación, Federal, Concordia, San Salvador, Colón, Uruguay, Villaguay, Gualeguaychú e Islas.Por otra parte, Bertelotti señaló además que se inició la entrega de un bono navideño de $10.000 a los centros de jubilados y pensionados, lugares clave para la socialización y recreación de las personas mayores."La medida, que se está efectivizando en estas semanas, es un refuerzo fijo y extraordinario de PAMI para el fortalecimiento de los 4.200 centros de jubilados que por la pandemia deben permanecer cerrados. En la región de UGL Concordia en toda la costa del río Uruguay, lo recibirán 44 centros. El pago se incorporará a través de los mecanismos habituales", explicó."Seguimos trabajando en las políticas de inclusión social, poniéndonos del lado de quienes más lo necesitan, esa es la premisa del presidente Alberto Fernández y de la titular de PAMI, Luana Volnovich, este ha sido un tiempo muy difícil para los mayores, y no podemos dejar de buscar soluciones a las situaciones que se han presentado y que han modificado la vida cotidiana de todos, pero en especial de nuestros mayores", destacó Bertelotti.En referencia a la pandemia y la situación en la región, Bertelotti indicó: "Desde PAMI se está atendiendo particularmente la pandemia de coronavirus desde el primer día, ya que la población de riesgo principal es la de nuestros afiliados, por eso estamos permanentemente informando. Ahora la cantidad de casos en nuestra región hace que esos cuidados los reforcemos"."En estas situaciones no hay un salvador, el trabajo en equipo, solidario, responsable y codo a codo con la comunidad es muy importante. Porque la comunidad tiene muchas preguntas y tiene que haber un equipo dando las respuestas claras, para evitar el miedo y la paranoia y fomentar las prácticas saludables, que son las que van a prevenir cualquier enfermedad en general, y esta pandemia en particular", señaló Bertelotti.