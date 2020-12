El Instituto Becario reconoció a empleadas por sus 25 años de servicio

"No queríamos dejar de reconocer estos 25 años de dedicación, desde mi lugar quiero felicitarlas en este momento hermoso más allá de este año tan particular que nos ha tocado vivir", dijo el director ejecutivo, Sebastián Bértoli.Fue durante el reconocimiento que se realizó este lunes en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno.El equipo del Instituto Becario, encabezado por su director ejecutivo, Sebastián Bértoli, reconoció a las empleadas Mayda Cresto, quien cuenta con licencia sin goce de sueldo debido a que actualmente se desempeña como diputada nacional por Entre Ríos, y a Evelina Briand, referente de carreras en el organismo, por sus 25 años de trabajo en el organismo provincial.Los reconocimientos son habituales en el Instituto por lo que la actividad tuvo lugar este lunes en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno y contó con la presencia de los compañeros de trabajo que se encontraban en las oficinas del organismo ubicado en la Casa Gris. Durante el encuentro, Bértoli destacó la tarea que cada una ha realizado en el Becario, y se mostró muy contento acerca del aporte de ambas hacia el organismo."Evelina demostró su compromiso, responsabilidad, adaptándose a una situación muy difícil para sacar adelante un programa como es Orientación Vocacional. Además tuvimos un enorme desafío con la feria de las carreras, que siempre es presencial y que este año nos aggiornamos a la virtualidad", detalló el director.En tanto, al referirse la actual diputada nacional, quien fuera directora del Becario y que se encuentra con licencia sin goce de sueldo, Mayda Cresto, Bértoli expresó: "En el Becario, todos han remarcado como compañera de trabajo tus iniciativas y el sentido de pertenencia hacia el organismo, y como directora coincidimos sobre la transformación institucional lograda con tu ingenio, llevando adelante programas muy importantes como el Educando en Movimiento, el Becario en Escena o la Maratón".En tanto, la jefa del área Legales del Instituto, Elena Bosquiazzo, también expresó sus felicitaciones para las reconocidas, al tiempo que manifestó: "Tanto Evelina como Mayda han demostrado en todo este tiempo cuál es el principal objetivo del organismo donde se ha podido crecer muchísimo".A su turno, Evelina Briand rememoró el día que comenzó a trabajar en el organismo, y expresó: "Sabía que este 5 de diciembre cumplía 25 años en el Instituto, pero no los sentí. Quiero agradecer a Juan Carlos Cresto que confió en mí para entrar al Instituto Becario, y estoy agradecida con todos".A su turno, Mayda Cresto manifestó: "Es lindo estar acá, gracias Sebastián por continuar con esta política de reconocer a los empleados. Estoy convencida de que lo más valioso que tiene el Becario es su equipo de trabajo y siempre lo he sostenido. Cuando tuve la posibilidad de ser directora siempre hablábamos de que ninguno es tan bueno como todos juntos porque el valor estaba en el equipo".Para finalizar el reconocimiento, el director hizo entrega de un obsequio a las agasajadas por su labor durante tanto tiempo en el organismo provincial.