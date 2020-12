Capacitan a Bomberos Voluntarios en telecomunicaciones para la emergencia

La Dirección de Defensa Civil de la provincia, junto a la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizó esta semana una capacitación a efectivos del Sistema de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos. La formación estuvo orientada a brindar Nociones Básicas de Telecomunicaciones para Emergencias y Desastres.El curso se realizó los días 14, 15, 16 y 17 del corriente en modalidad virtual a través de sistema de video conferencia. Se trabajó en el reconocimiento de recursos, administración y uso de los distintos medios disponibles, tanto propios como de apoyo en los escalones provinciales y nacionales."Como cierre y puesta en práctica de la actividad, el día viernes 18, desde la hora 07:30 a 10:30, se realizó un `Ejercicio de Simulación', donde a través de la dirección y coordinación con el SINAME, se operaron los distintos medios disponibles y de apoyo, para llevar adelante la situación representada", contó el director de Defensa Civil, Lautaro López, quien estuvo a cargo la coordinación del curso."Cabe destacar que es el primer ejercicio que se realiza en nuestra Provincia, donde se lograron poner a prueba las distintas técnicas y recursos disponibles. Esto, refuerza un sistema, que trabaja para el bien de la sociedad toda", señaló.Participaron de dicha actividad, trabajando cada uno desde su Base Operativa, la Subsecretaría de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Entre Ríos, Dirección Provincial de Defensa Civil, Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios y Dirección Provincial de Emergencias Sanitarias."Luego de cinco días de capacitación sobre telecomunicaciones para emergencias y desastres, se concluyó que la provincia de Entre Ríos, está en capacidad de la construcción de una red provincial de emergencias que satisfaga todos los aspectos que implica la detección, alerta, alarma y respuesta operativa ante situaciones de emergencias y desastres", sostuvo el Coordinador de Atención y Manejo de Emergencias, Enrique Gustavo Fernández."Esto responde a la voluntad y decisión de las autoridades provinciales y nacionales, el interés manifestado por los participantes en su mayoría pertenecientes al Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, como así también de las organizaciones de apoyo como Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y auxiliares de la red radioeléctrica nacional de protección civil", agregó."Queda un largo camino por recorrer, por ello se acordó seguir con las diferentes actividades de preparación que involucra identificación de las necesidades, obtención de partidas presupuestarias, diseño técnico e implementación, bajo los lineamientos normativos, de organización y técnicos del servicio de comunicaciones en función del requerimiento operacional", finalizó el funcionario nacional."Desde el Sistema de bomberos estamos muy contentos, agradeciendo la posibilidad a Defensa Civil y Protección Civil", dijo a su turno el Subcomandante del sistema de Bomberos Voluntarios, Aarón Mendoza."Con la capacitación, podemos mejorar todo lo que es el sistema de comunicaciones de la provincia, del sistema de bomberos, mas que nada, por supuesto articulando con otras fuerzas. Agradecemos el tiempo que brindaron los cuarteles para que su personal se capacite.Este es el puntapie inicial para mejorar, para comenzar algo serio", concluyó."Siendo bombero raso y abocado al trabajo en terreno activo, oficio en calidad de novato en las telecomunicaciones. En base a la capacitación, fue un inmenso agrado en vislumbrar un tanto del mundo de las comunicaciones, sus variedades y aplicaciones. Aún ansioso por profundizar más la parte técnica", manifestó Nahuel Grimaldi, bombero voluntario de María Grande."En cuanto al simulacro, me encontré limitado con la utilización de comunicación por radio, pero utilizando otros medios alternativos y virtuales se pudo dar un seguimiento y participación en la misma. Restado lo anterior, conocí la organización, administración y manejo de un Comando ante una emergencia de tan magnitud", concluyó."Pará mi fue algo muy productivo, me sirvió para despejar algunas dudas sobre equipamiento existente porque nunca tuve la oportunidad de operar con ellos, por ejemplo p25, satélites, gateway, etc. Si bien no vimos mucho la parte técnica, entendí como trabajan gracias a la explicación de los instructores. Me pareció de gran ayuda, se vio el interés que originó de parte de todos los participantes el saber que existen diferentes formas de comunicación y que no se basa sólo en la radio. Ojalá se repita este tipo de actividades"; indicó, por su parte, el cabo primero, Diego Henderson, Radioaficionado de Colón.