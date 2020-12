Destacan a "la primera línea de batalla contra el Covid-19" en Gualeguaychú

¿Cómo se diagnostican los casos de Covid-19?

¿Qué pasa luego de que el paciente es positivo?

Un equipo conformado por 13 médicos, 9 enfermeros y 3 personas de maestranza en Febriles Adultos, y de 9 pediatras, 10 enfermeros y 3 personas de maestranza en consultorio de Febriles de Pediatría, realiza un enorme esfuerzo desde marzo de este año, cuando arribó el nuevo coronavirus a éstas latitudes, atendiendo a los pacientes positivos y sin dejar de dar respuesta al resto de las patologías, comunicaron fuentes del hospital de Gualeguaychú.El Consultorio de Febriles del Hospital Centenario atiende pacientes que provienen de distintas vías. Una de ellas es la demanda espontánea, personas que llegan a la Guardia y son derivadas por síntomas compatibles con enfermedades febriles. Y el otro mecanismo son aquellos vecinos sintomáticos con un turno asignado por la Línea SaludHable.Fernanda González, referente del Consultorio de Febriles, lo catalogó como "la primera línea de batalla contra el Covid-19 en el Hospital Centenario". Explicó que "hay un triage en el Hospital que diferencia si el paciente corresponda que se atienda en guardia Covid o en la guardia general".Detalló que "el que va a guardia febril es recepcionado por un equipo de enfermería, que es entrevistado por un enfermero, que le va a llenar una planilla epidemiológica con sus datos, con los síntomas, con los antecedentes personales y con sus contactos. Luego el médico lo evalúa y decide si le hace o no le hace el hisopado, si se lo diagnostica por criterio clínico o epidemiológico, o si descarta que tenga Covid y padezca otra patología.En este sentido, Fernanda valoró el trabajo en equipo que se realiza. "Es básico tener al enfermero, al personal de maestranza y al médico, si o si se trabaja así porque después que se ve a un paciente en ese consultorio se realiza una limpieza total para poder atender a otro, tardamos bastante con cada paciente por los protocolos que hay que seguir", contó.Asimismo, recordó que el personal ha dado respuestas a la pandemia sin dejar de atender el resto de las patologías. "Ante determinada sintomatología se recurre al especialista indicado, se atiende a todos y se los deriva a la interconsulta o médico de guardia general. Se le intenta dar solución a todo, hay un montón de cosas desde marzo sin parar, ni fines de semana ni feriados", destacó.Con respecto al tipo de personas que concurren a Febriles, resaltó que "concurren vecinos de todas las edades, hemos visto de 14 años a 98, tenemos consultas y positivos de todas las edades".Además, los menores de 13 son atendidos de la misma manera en la Guardia Febril de Pediatría. "Los niños se contagian generalmente de un adulto, por lo que es frecuente que mientras se evalúan al padre o la madre en un sector, en el consultorio de al lado evaluamos al niño", comentó el pediatra Federico Gini Cambaceres.Mencionó también que cuando toda la familia está afectada se realiza el aislamiento en rebaño dentro del domicilio, pero cuando sólo un miembro tiene síntomas se recomienda que salga del domicilio y aísle en los dispositivos externos."También el resto de las enfermedades infecciosas, que provocan síntomas similares, siguen vigentes y hay que tenerlas en cuenta a la hora de evaluar a un niño", completó Federico.Acerca de la cantidad de consultas, la última semana fueron unas 260 pacientes adultos y 71 pediátricos. Lo que significa un promedio diario de 37,2 y 10,2 consultas respectivamente.La variación en la cantidad con respecto a la semana anterior, fue de un 6% menos de consultas en Adultos y un 33% menos en pediatría."Disminuyeron un poco las consultas en las últimas dos semanas, y no creemos que sea porque bajaron la cantidad de contagios sino que consideramos que la gente no está consultando para no tener que aislarse", marcó Fernanda.Recordemos que es fundamental la consulta temprana ante la aparición de síntomas, ya que si no la persona puede propagar la enfermedad con rapidez, empezando por sus familiares y contactos más cercanos.Otro inconveniente de no consultar, es que puede avanzar rápidamente la intensidad de la enfermedad. "Hubo muchos casos que directamente van a internación, personas con factores de riesgo con cuatro o cinco días de tener alguna sintomatología y que no vinieron antes, incluso han terminado internados por problemas respiratorios", reveló la encargada de Febriles.Al haber circulación comunitaria en Gualeguaychú, además del hisopado PCR positivo hay otras dos formas de diagnosticar Covid-19:Una es por criterio clínico, "que se basa en que una persona tenga síntomas como la anosmia y disgeusia, a esas personas las evalúa un médico y se confirman como casos positivos, por el simple hecho de que en la actualidad no hay ninguna otra patología que genere la pérdida del olfato y del gusto de manera repentina", detalló la especialista.El otro criterio aplicado es el nexo epidemiológico, "corresponde a aquellas personas que son contactos estrechos y que presenten fiebre y dos síntomas más compatibles con Covid (tos, cefalea, dificultades respiratorias, mialgia, vómitos, diarrea)", argumentó."Cada caso siempre queda a criterio del médico que evalúa al paciente, que hace la anamnesis y que considera si es compatible con Covid la sintomatología. Imaginamos que en un futuro es lo que vamos a hacer para diagnosticar, como pasa con el resto patologías que las estudias, conoces e identificás mejor y después ya se dejan de hacer estudios complementarios, cuando el especialista está seguro del diagnóstico", adelantó Fernanda.La persona diagnosticada como caso positivo de Coronavirus, si no requiere internación, se aísla con un seguimiento telefónico. "Ahí hay otro grupo de profesionales médicos que hacen el trabajo de contactarse con los pacientes periódicamente, si están bien, si no empeoraron algún síntoma o si no presentaron algo nuevo", relató la especialista.Añadió que "si ese médico detecta que algo se complicó, o que un síntoma empeoró o llegado el día del alta todavía continua con sintomatología, a ese paciente se lo vuelve a citar para ser evaluado en consultorio febril".Por último, agregó que "estos médicos que siguen a los positivos, son los mismos que avisan los resultados de los hisopados a los casos sospechosos (que también tiene que cumplir el aislamiento), y es lo que articula el Consultorio Febril con el Nodo Epidemiológico, quienes reciben los resultados de los hisopados".