Luciano Filipuzzi fue designado rector de UADER

"El futuro de esta gestión lo construiremos entre toda la comunidad universitaria; con mucho diálogo y respeto, buscando los consensos en la diversidad", aseguró Luciano Filipuzzi en su primer discurso como rector de UADER. Lo acompañará como vicerrectora la Ing. Rossana Sosa Zitto.



Con la realización de la Asamblea Universitaria y una participación histórica de 96 asambleístas, finalizó en el ámbito de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) el proceso electoral iniciado en septiembre, para la renovación de autoridades de cara al período institucional 2020-2024.



En una jornada que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, en la tarde del viernes 18 de diciembre, resultó electo como nuevo rector de la casa de estudios el abogado Luciano Filipuzzi, quien estará acompañado por la Ing. Rossana Sosa Zitto como vicerrectora.



Con amplio respaldo de la asamblea (95 votos), Filipuzzi conducirá la UADER luego de haberse desempeñado recientemente como decano en la Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG) y en anteriores etapas al frente de diversas secretarías de la Universidad (General, Extensión y Administrativa).



Sosa Zitto, en tanto, fue responsable de la sede Concepción del Uruguay y vicedecana de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT); y había sido electa decana en esa unidad académica en el mes de noviembre.



La fórmula fue propuesta por Diamela Arriondo, representante del claustro estudiantil por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS); y refrendada por el docente de la FCyT, Federico Graziani. Ambos destacaron la "dedicación y el compromiso" de las autoridades postuladas en sus extensas trayectorias en la Universidad; y marcaron la importancia de la paridad de género y la representación territorial en la conducción.



Previo a la elección, el ex rector de la UADER y electo decano en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS), Bioing. Aníbal Sattler, compartió un mensaje ante la asamblea en el cual sintetizó aspectos de la memoria anual y el balance de gestión (ambos aprobados en esta instancia). Además, repasó las principales políticas que se desarrollaron a lo largo de sus dos períodos como máxima autoridad.



La asamblea fue presidida por el vicerrector a cargo de Rectorado, Ing. Juan Bózzolo; y el presidente de la Junta Electoral, Cr. Mariano Camoirano. Primeras palabras El rector electo agradeció la confianza brindada por la Asamblea Universitaria y destacó "el esfuerzo que toda la comunidad de UADER ha realizado durante el año para poder llegar hasta este momento y garantizar la continuidad institucional que la Universidad se merece".



Entre otros puntos, durante su alocución remarcó que "el futuro de esta gestión lo construiremos entre toda la comunidad universitaria; con mucho diálogo y respeto, buscando los consensos en la diversidad". En ese sentido, agregó: "Soy un trabajador incansable; lo saben los que han trabajado conmigo. Soy también un defensor de la universidad pública en la que creo firmemente. Creo en la gratuidad, creo en la universidad inclusiva y comparto con los y las presentes el convencimiento de que la universidad es artífice concreta de una movilidad social ascendente. Mi padre fue un ejemplo de esto. Él salió de un hogar muy pobre y gracias a la gratuidad y la universidad pública pudo ser abogado y nos hizo mucho más fácil la vida a nosotros", contó emocionado.



"En la UADER un 80% de los estudiantes egresados son primera generación de universitarios; tenemos un número casi similar que vienen de familias humildes. La gratuidad universitaria cambió la Argentina y tenemos que trabajar para ahondarla y afianzarla. Sepan que la Universidad cambia realidades", enfatizó.



Luego, añadió: "Soy también un defensor acérrimo de la autonomía universitaria la cual trataremos de profundizar. La autonomía se trabaja constantemente, no surge de un día para otro. Es una lucha año a año, gestión a gestión".



"No creo que la UADER sea un déficit ni un agujero negro, como tampoco creo para nada en lo que se decía años anteriores de que la gente 'cae' en la educación pública o que los pobres no llegan a la Universidad. A mí me van a encontrar en otro lado", recalcó.



Previamente, hizo un repaso por algunos momentos de la historia de la Uader y consideró fundamental "recordar de dónde venimos". Sobre ello, explicó: "Llegué a UADER hace 17 años, con 30 años recién cumplidos. Había por entonces una universidad devastada, sin títulos aprobados. Me tocó trabajar en el equipo de gestión con el Ministerio de Educación para que los títulos puedan comenzar a ser entregados. Luego, tuvimos la toma del 2007, un movimiento netamente estudiantil en el cual se pedían los concursos y que derivó en que la Universidad empiece a tomar su camino necesario. Siempre reivindicamos la presencia y la lucha de los estudiantes. Muchos de los que estaban peleando por derechos en ese momento, confluyeron en la construcción colectiva de la Universidad y hoy ocupan lugares importantísimos dentro de la institución".



También recordó que "en 2012 llegó el pedido de 'normalización ya'; y también nos tocó estar ahí. Recuerdo el nivel de consenso al que hubo que llegar. Por todo ese camino, entiendo la preocupación de llevar adelante este proceso electoral y que se garantice la institucionalidad, dando un mensaje de fortaleza institucional".



A modo de cierre, el flamante rector sostuvo: "Después de tantos años de trabajo y militancia, que me hayan considerado junto a Rossana y de la manera contundente que lo han hecho, significa mucho para mí. Nunca hubo una Asamblea con tanta presencia ni tanta contundencia y eso demuestra que hemos trabajado mucho en los consensos y diálogos, poniendo a la Universidad por encima de todo. No empezamos esto hace dos semanas, sino que lo trabajamos gestionando durante cuatro años".



"Todos sabemos cuáles son las fortalezas y las debilidades de la UADER. Iremos por afianzar las fortalezas y corregir las debilidades. Cada institución tiene una historia que la cimienta y va formando nuevas etapas. Tenemos que dar un salto de calidad en cómo nos ven y nos observan porque somos la Universidad pública más grande de la provincia", culminó.



Por su parte, la flamante vicerrectora expresó su "orgullo por integrar esta fórmula" e indicó que asumirá "con compromiso y responsabilidad" el cargo conferido. Celebró que "se dé continuidad a la conducción federalista en la Universidad, con el Vicerrectorado permaneciendo en Concepción del Uruguay".



Sosa Zitto adelantó que "desde mi condición de mujer me comprometo a trabajar para continuar incrementando la presencia femenina en los ámbitos de desarrollo de la ciencia y la tecnología". E invitó a "diseñar y construir entre todos un futuro colectivo; y la Universidad que queremos y que la sociedad necesita". Repaso y despedida Quien fuera rector de la UADER durante dos períodos desde 2012, se pronunció ante la Asamblea para destacar los principales aspectos del trabajo de este año y algunos ejes que orientaron su gestión en los últimos ocho años.



"Quiero destacar que como institución pública hemos acompañado con absoluta seriedad y responsabilidad las disposiciones del Estado Nacional y del Estado Provincial, para garantizar el cuidado de la población", manifestó Sattler y renovó el reconocimiento para el personal del sector salud y para los claustros universitarios que realizaron grandes esfuerzos para garantizar el derecho a la educación en el contexto de pandemia.



"Valoro y respecto profundamente la democracia universitaria. Y ha sido una premisa central de mi gestión el diálogo y la apertura. Creo en un modelo de país con más justicia social, en donde la Universidad Pública no mire para otro lado, mire adonde tiene que mirar, allí donde están los problemas de los sectores más desfavorecidos; allí donde el espíritu crítico, pero sobre todo el sentido humano, prevalezca en la búsqueda de soluciones", enfatizó el ahora decano de la FCVyS.