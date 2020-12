El Microbanco de Cafesg benefició a emprendedores del departamento Concordia

El Microbanco de Desarrollo de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) otorgó cinco microcréditos a emprendedores del departamento Concordia.



Las entregas, y las firmas del Contrato de Mutuo Acuerdo se concretaron en un sencillo acto celebrado en la sede de Cafesg, que contó con la presencia del presidente del Directorio, Luis Benedetto, a quien acompañaron los vocales Eduardo Mozetic, Eduardo Asueta, Celeste Lorenz y Marcelo López. Asistió también la responsable del Programa Microbanco, Rosana Godoy.



Al hacer uso de la palabra, Benedetto felicitó a los beneficiarios y destacó que "uno de los objetivos de Cafesg es el desarrollo y el apoyo a los emprendedores de la región para que puedan crecer y generar posibilidades de tener mayor trabajo, deseamos que estos créditos sean una herramienta que les permita perfeccionarse en la tarea que están haciendo".



"Agradezco al equipo de Cafesg por el esfuerzo que han hecho para llevar adelante el programa en un año tan complejo, y también a todo el directorio que nos planteamos este objetivo y lo estamos cumpliendo" agregó.



Asimismo, el presidente del organismo provincial anticipó que "el año próximo no solo vamos a continuar con este programa sino que además estamos trabajando en ofrecer algo en relación con las energías alternativas, así que en ese marco estamos trabajando.



Por último, Benedetto volvió a felicitar a los emprendedores y los invitó "a seguir trabajando por sus labores, el equipo técnico de Cafesg seguirá acompañándolos en el desarrollo de sus emprendimientos para que a través de nuestra experiencia se optimicen las inversiones y se vuelvan más sustentables en el tiempo" finalizó.



Por su parte, Eduardo Asueta, quien es también coordinador del Área de desarrollo de Cafesg, señaló que "este programa está en el corazón de nuestra institución, por lo cual destaco la labor de todo el personal abocado al mismo".



También remarcó que "el programa tendrá continuidad, brindando fortaleza y eficiencia para llegar siempre a los que verdaderamente lo necesitan, y necesitan nuestro apoyo, al mismo tiempo en que les hacemos las cosas de manera sencilla y práctica a los emprendedores" finalizó.



En tanto, el vocal Eduardo Mozetic destacó "la decisión del gobernador Gustavo Bordet y de nuestro presidente Luis Benedetto, por destinar parte de los fondos de Cafesg al apoyo a los microemprendedores de la región de Salto Grande".



"No somos un banco ni una entidad financiera, no buscamos el lucro, lo que hacemos es estar al lado del que necesita una mano para arrancar su sueño o apoyar al que ya lo tiene en marcha, esa es una de las funciones del estado, y para eso trabajamos" continuó el funcionario.

Por último, Mozetic también destacó "la labor del personal de Cafesg que hizo grandes esfuerzos para que podamos entregar los primeros créditos antes que termine el año, no sólo en nuestro departamento, sino que la próxima semana lo estaremos haciendo con emprendedores del departamento Federación, y luego continuarán con las tareas de seguimiento y asesoría a los emprendedores".



Los beneficiarios fueron Guadalupe Benítez, de la localidad de Puerto Yeruá con su emprendimiento "Delicias de mamá"; Claudia Camacho, de Los Charrúas, con su emprendimiento de maquillajes "Salón Antonio"; Carolina Siewardt con una peluquería, Adriana Sirimarco con Milanesas y panadería y Gladys Rodríguez con textil "Mis confecciones", todos de Concordia.