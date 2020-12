Suspendieron los Carnavales de Chajarí: evaluarán alternativas para febrero 2021

La Comisión Organizadora de Carnavales de Chajarí determinó la suspensión de las noches de fiestas previstas para febrero 2021. No obstante, se informó que se buscará realizar alguna actividad similar durante este feriado extra largo.



La suspensión fue confirmada por la secretaria de Ciudadanía e Inclusión, Silvia Urruzola a Tal Cual. "Se decidió oficialmente la suspensión de los carnavales para el 2021, porque la autorización a nivel nacional para fiestas masivas no está y ya no hay más tiempo para las comparsas; lo que si decidimos es poder ver a mediados de enero, reunirnos y evaluar de hacer algún evento en esa fecha, poder hacerlo al aire libre, en la cancha auxiliar de algún club (donde se pueda respetar las distancias)", explicó.



"Con mucho pesar las comparsas se decidieron por el no, ya lo veníamos manejando porque si para el 10 de diciembre no había autorización no se podía hacer; se habían presentado algunos protocolos, pero no es tan fácil manejarlos; así que ahora deberemos pensar hacer algún evento que le sirva a las comparsas incluso desde lo económico para lo que vendrá ya en 2022", agregó Urruzola.



Finalmente, y respecto de la situación de los clubes, la entrevistada indicó, "que se dio a conocer que prácticamente no han quedado deudas en las comparsas y eso da una ventaja, pero de todos modos se va sentir el cimbronazo desde lo económico".



Los carnavales se iban a realizar el sábado 13 y domingo 14 de febrero, fin de semana largo por los feriados de carnaval, en el corsódromo de avenida 9 de Julio, entre Álvarez Condarco y Belgrano, aunque la Secretaria de Ciudadanía e Inclusión Silvia Urruzola, representando el Gobierno Municipal, ya había anunciado que todo estaba "supeditado a que esta pandemia lo permita".