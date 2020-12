El Senado de Entre Ríos avanza en el cumplimiento a la Ley Micaela

Ley Micaela

Este lunes se inició una serie de instancias de formación en género para dar cumplimiento a la Ley Micaela en el Senado entrerriano. La actividad, que estuvo dirigida inicialmente a las y los senadores, funcionarios y funcionarias, incluye también a las y los trabajadores de la Cámara alta.La vicegobernadora de la provincia y presidenta de Honorable Cámara de Senadores (HCS), Laura Stratta, encabezó la primera jornada de capacitación en cumplimiento de la Ley Micaela, que se realizó con modalidad virtual desde el recinto de la Cámara alta. La actividad, dirigida a las y los senadores provinciales durante la mañana de este lunes y a funcionarios y funcionarias por la tarde, se llevó adelante desde el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos del Senado, y estuvo a cargo en esta instancia de Sigrid Kunath, Florencia Piva y Natalia Turbiner.Al respecto, la vicegobernadora Laura Stratta manifestó: "Para nosotros era muy importante dar este paso con cada una y cada uno de ustedes, no solamente porque estamos cumpliendo con la ley, sino que nos parecía que aquí en este recinto donde se sancionó la ley, empezar con las y los senadores era una instancia necesaria y fundamental que muestra nuestro compromiso, no solamente con la ley sino con la incorporación de la perspectiva de género a las decisiones, a nuestra vida y a la redacción de las leyes".La presidenta de la Cámara de Senadores destacó el labor del Observatorio de Género y Derechos Humanos, desde donde se llevan adelante esta serie de capacitaciones que iniciaron este lunes y que incluye también a la planta de trabajadores y trabajadoras de la HCS."Creemos que tenemos que ir sembrando esta mirada que nos permita construir una sociedad más abierta, más plural y con más respeto entre todas y todos", afirmó Stratta y añadió: "Para quienes creemos en la política, para quienes ejercemos la política, los procesos de aprendizaje nunca se terminan, son permanentes, son continuos. Esto es parte de ese proceso de aprendizaje que tiene que ver con lo que nos enseña nuestro contexto, nuestra sociedad, pero también lo que podemos aprender para ser un poco mejores cada día".La titular del Observatorio de Género y Derechos Humanos del Senado, Sigrid Kunath, explicó que la capacitación se llevó adelante en el marco de Ley Micaela, la Ley nacional Nº 27.499 y la Ley provincial Nº 10.768, que "establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres podes del Estado".Destacó que la Ley provincial, además de adherir en todos los términos a la normativa nacional, también crea el "Observatorio de Seguimiento de Capacitaciones en Género y Violencia Contra las Mujeres". Se trata de un ámbito presidido por la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, al ser ese organismo la autoridad de aplicación, y conformado por representantes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también de universidades públicas con asiento en la provincia y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres."Es en el marco de ese Observatorio que el Senado presentó la propuesta de capacitación, que fue enriquecida con aportes, y en virtud de ese trabajo es que pudimos comenzar estas instancias de capacitación".Kunath señaló además: "Fue una definición empezar por la vicegobernadora, las y los senadores" e informó que "a lo largo de la semana se desarrollaran distintas instancias con el personal de las diferentes aéreas del Senado provincial".