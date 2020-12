La UIER renovó autoridades y trazó los desafíos para el 2021

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) realizó este lunes 14 la Asamblea General Ordinaria, adaptada este año a las circunstancias que impone la pandemia por el Covid-19. En ese marco, tras realizar la lectura y aprobación de la memoria y balance de 2019, se procedió a definir la continuidad de Leandro Garciandía como presidente y la renovación parcial de autoridades para el período 2020-2022.



La Asamblea contó con la participación del gobernador Gustavo Bordet, quien se comprometió a sostener los beneficios impositivos para el sector en 2021. Estuvo acompañado por el ministro de Economía Hugo Ballay y el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico Juan José Bahillo.



Durante su discurso, el titular de la UIER reflexionó sobre el proceso de adaptación y reconversión que asumieron las empresas en este contexto de pandemia, del mismo modo que la entidad con sus distintas actividades y acciones. De todos modos, destacó que ello no impidió poder abordar "una nutrida agenda de temas que sostenemos en pos de los intereses sectoriales".



Desde esta perspectiva, reconoció: "Acompañamos a las industrias y contribuimos activamente en la difusión y aplicación de protocolos, y encaramos la tarea conjunta con el Gobierno de la Provincia, para la puesta en marcha de la industria nuevamente. La respuesta del Gobierno provincial fue rápida y esto hay que señalarlo, ya que más allá de que el 47% de la industria esencial como las alimentarias o ligadas a esta o la farmacéutica estuviesen en marcha, el resto logró iniciar, protocolo mediante, su actividad antes que muchas provincias argentinas aún sin la necesaria demanda para funcionar".



Asimismo, Garciandía remarcó al finalizar la Asamblea que es clave el diálogo y el trabajo mancomunado con el Gobierno provincial. Destacó allí el compromiso oficial de sostener los beneficios impositivos para la industria y planteó la importancia de adoptar este tipo de medidas para generar previsibilidad, que posibilite a las empresas realizar inversiones, crear valor y empleo.



La Provincia

A su turno, el mandatario provincial destacó las medidas adoptadas por el Gobierno ante la pandemia, fundamentalmente para "sostener el nivel de actividad en la provincia para evitar que cierren empresas y se produzca desempleo". "Trabajamos articuladamente con la UIER para poner en marcha protocolos", puntualizó al respecto.



"En líneas generales, Entre Ríos por sus características es una provincia que genera a través de la industria muchas de las actividades esenciales y fue por eso que la producción y el proceso de industrialización prácticamente no se detuvo. Sí tuvimos inconvenientes con algunos sectores, sobre todo los servicios", analizó, y marcó con datos cómo impactó la pandemia en Entre Ríos.



Durante su discurso, Bordet planteó la importancia de articular políticas entre el sector público y privado y promover el desarrollo productivo. En ese sentido, repasó los ejes centrales trazados, con especial atención en los puertos, la conectividad, la integración con el ferrocarril, los caminos productivos, las políticas energéticas, entre otras. "En la pospandemia vamos a seguir ejecutando las obras con firme decisión", subrayó.



Por otro lado, el gobernador confirmó que para el año próximo no habrá variación en la presión fiscal para el sector. "Seguiremos manteniendo, tras la firma del Consenso Fiscal, los mismos beneficios que existen hoy para las industrias en Entre Ríos; las seguiremos aplicando de la misma manera", sostuvo.



Agenda para 2021

De cara al año que viene, Garciandía propuso "un abanico de temas en los cuales avanzar y profundizar, muchos de los cuales requerirán del vínculo estratégico con el Gobierno provincial ya que se constituyen en políticas de Estado claves para el impulso industrial que necesitamos para salir de esta coyuntura".



Por un lado, remarcó en la importancia de los Parques Industriales "para promover la competitividad de nuestras empresas, dependiendo en gran medida de las condiciones de producción en estos espacios, que deben brindar los mejores servicios para garantizar los planes de crecimiento de los establecimientos".



Del mismo modo, consideró clave que la Provincia defina una ley de Promoción Industrial, que "establezca estímulos concretos a las empresas radicadas en el territorio provincial y aquellas que buscan hacerlo". "Necesitamos medidas fiscales que alienten a realizar nuevas inversiones, que posibiliten la generación de valor y trabajo genuino", sostuvo.



Entre otros temas, el presidente de la UIER señaló la necesidad de impulsar políticas de infraestructura, con especial hincapié en la conectividad. También comprometió el apoyo desde las industrias hacia los emprendedores dado el rol social de la entidad.



Al interior de la entidad, propuso fortalecer el Departamento Joven y el Departamento Pymi, además de impulsar con miradas y propuestas la Comisión de Género y Diversidad recientemente creada. Finalmente, consideró importante institucionalizar la temática ambiental.



Nuevas autoridades 2020-2022

Leandro Garciandía (presidente), Raúl Marsó (vicepresidente 1°), Celeste Valenti (vicepresidente 2°), Alejandro Baggio (vicepresidente 3°), Eduardo Tonutti (secretario), Guillermo Muller (prosecretario), María Eugenia Hillairet (tesorera), Mariana Aranguren (pro tesorera), Gabriel Bourdin (vocal titular 1°) Héctor Alonso (vocal titular 2°), Claudio Lambert (vocal titular 3°), Gonzalo Benvenuto (vocal titular 4°), Sergio Corso (vocal suplente 1°), Augusto Motta (vocal suplente 2°), Raúl Vittor (vocal suplente 3°), Silvana Roitman (vocal suplente 4°), Agustín Arias (miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas), Sebastián Bouzada (miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas), Josefina Senger (miembro suplente de la Comisión Revisora de Cuentas). Ricardo Guimarey, Héctor Motta, Sergio Corso y Gonzalo Benvenuto (representantes en el Consejo General de la UIA).