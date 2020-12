La Línea Covid atiende unos 100 llamados diarios en Gualeguaychú

La Línea SaludHable, también conocida como Línea Covid, cumple un rol fundamental en el trabajo diario contra el COVID-19 en la ciudad de Gualeguaychú. Recibir consultas por síntomas, contactar casos estrechos y explicar a las personas cómo deben actuar han sido las principales tareas.Desde principios de junio se puso en funcionamiento en el Hospital Centenario un call center integrado por estudiantes avanzados en carreras de la salud. Son jóvenes voluntarios que se capacitaron especialmente para responder a inquietudes relacionadas a la pandemia y son quienes realizan seguimiento y le explican a cada una de las personas cómo deben actuar en aislamiento o en caso de ser casos positivos.El 426025 y el Whatsapp (3446)-15-357144 son las líneas habilitadas que funcionan las 24 horas los siete días a la semana. Actualmente, el promedio de consultas es de 100 por día.El Dr. Federico Gini Cambaceres, quien está a cargo del equipo de la Línea SaludHable, manifestó que "en agosto fue dónde se vio la primer ola de casos y nos dedicamos a recibir llamados con sintomatologías, tomar los datos de esas personas y sus posibles nexos", y agregó que "hoy vemos una estabilidad pero puede cambiar de momento a momento".Contó que la pérdida del olfato es lo que más moviliza a la gente a llamar. Por otra parte, marcó que muchas personas llaman pidiendo hacerse el hisopado porque estuvieron con un caso positivo confirmado recientemente, y hay que explicarle que su resultado no dará positivo ya que la enfermedad tiene un período de incubación. "Todos los estudios se hacen en el momento que corresponde según los protocolos médicos", detalló."Muchos de los voluntarios son estudiantes y/o egresados del área de salud", expresó Facundo, coordinador general de la Línea y estudiante de la Lic. de Kinesiología. El equipo está compuesto por dos coordinadores generales, seis coordinadores y voluntarios entre 20 y 25 años. Un grupo de jóvenes comprometidos que trabajan diariamente y en equipo. "Hemos generado un vínculo muy importante, nos sentimos parte y pretendemos mantenerlo de pie", agregó. Emiliana, una de las jóvenes coordinadoras acotó que "se armó un espíritu de grupo, compartís muchas cosas buenas y malas. Uno ya es parte y quiere que funcione", expresó.El equipo interdisciplinario atiende diversas consultas que muchas veces exceden a COVID como el pedido de turnos, la farmacia, los consultorios o la mesa de entradas. "En estos casos brindamos el teléfono de dónde quieren comunicarse pero invitamos a la población a usar esta línea solo para su objetivo principal que son las consultas por COVID", explicó Emiliana.Es importante destacar que NO se llame a la línea por turnos médicos, ni por pedidos de resultados o por permisos para circular; y recordar que el número por emergencias es el 107.En ese sentido, desde el Hospital Centenario se informa que no debe olvidarse que para que el virus no se prolongue, el paciente y sus contactos estrechos deberán cumplir con el aislamiento correspondiente y los cuidados necesarios.También vale aclarar que los contactos estrechos deben prolongar su aislamiento 14 días luego de la notificación del alta del paciente positivo. Es decir, que si el aislamiento es en un hogar los convivientes deberán pasar 24 días aislados.Por ello, se recomienda que el aislamiento sea en los dispositivos sanitarios y no en hogares, y también para evitar los contagios intrafamiliares, ya que más del 50% de quienes se aíslan en sus casas contagian a algún conviviente.Acerca de las consultas para averiguar cómo se produjo el contagio "suele pasar que cuando preguntamos para averiguar un posible nexo no lo quieren reportar, les da miedo decirlo", reveló Emiliana.Ante ello, la joven explicó que se les deja en claro a los pacientes que "nadie está para juzgar sus conductas, sino para recibir la mayor cantidad de información y evitar de esa manera la propagación de los contagios".Federico contó además que suele pasar que "cuando son casos sospechosos son todos ermitaños, y cuando el resultado es positivo empiezan a contar más datos o recuerdan que habían estado con más personas".Con respecto al trato de la gente con los trabajadores, manifestó que "tenemos vecinos que son divinos y que te dan ganas de charlar un rato largo, y también gente que es más áspera o que niega la existencia de la pandemia, entonces debemos realizar un trabajo más arduo de explicar detalladamente lo que tienen que hacer y porqué", concluyó.