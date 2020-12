"El sistema prestacional está en terapia intensiva", dijo director del IOSPER

Sociedad Femer suspenderá la atención a afiliados del Iosper este jueves y viernes

Numerosos sectores vinculados con la salud "se niegan a reconocer la compleja situación del financiamiento de las prestaciones que brinda el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper)", afirmó el director Adrián Gomez, representante de los municipales en el organismo. "Si el financiamiento de la salud solamente proviene de los aportes y contribuciones, el sistema prestacional está en terapia intensiva".Párrafo aparte dedicó el Director a la decisión de algunos médicos, que no aceptan órdenes de afiliados al organismo, "porque se sienten ofendidos; esa medida no es compatible con los esfuerzos realizados que, aún sin mayores ingresos a la Obra Social, en 2020 permitió otorgar a los prestadores un 20 por ciento de aumento. Si eso no alcanza para mantener una relación contractual, esta situación de virtual congelamiento de ingresos nos alerta y genera la búsqueda de soluciones alternativas, revisando si es este esquema o modalidad prestacional el que podemos financiar, no para reducir el menú o cobertura, sino evaluar la modalidad de prestación, y laborar con aquellos que sí deseen trabajar en la seguridad social, y con Iosper, específicamente. Si bien hay un acuerdo vigente, esta medida de los médicos no encuadraría en causales de acción por ofensas, aunque tal vez sirvan para ir aclarando el panorama sobre un mapa de prestadores".Gómez recordó que, en la actualidad, Iosper paga la consulta a los médicos 467 pesos, o 593 pesos, según la categoría. "Y aun así, no les alcanza. Si bien es cierto que en el país se pagan cifras mayores o menores que esos valores, los ingresos porcentuales sobre el salario son, en todos los casos, superiores a Iosper. Lo venimos diciendo desde hace años y nadie lo toma cuenta".El Director llamó a "dejar de hacerse los distraídos o dejar pasar la situación, porque como siempre decimos, la salud no tiene precio, pero tiene un costo y hay que pagarlo".Más adelante señaló que al debate "debemos hacerlo entre todos: Iosper, gremios, gobierno y prestadores. Podemos evaluar distintos escenarios y alternativas en un mapa prestacional que contenga la cobertura de las diversas prácticas de acuerdo a la población y zona, pero con aquellos que quieran quedarse dentro del sistema", fustigó.Gómez se refirió al valor de la medicación utilizada en 1925 afiliados con patologías denominadas Catastróficas. "De enero a septiembre, nuestra Obra Social pagó por ese ítem casi 1.400 millones de pesos, pero si actualizamos esos valores históricos a octubre, nos demandaría casi 1530 millones de pesos. Y eso durante el mismo año, ni hablar si lo comparamos con el año pasado. Por citar algunos ejemplos, en solo cinco afiliados Iosper abona 2.593.000 dólares", dijo y llamó a observar la complejidad de la situación: "Pagamos fortunas en dólares con ingresos similares a enero de 2020".El director se mostró sorprendido de que en algunos medios "sólo se apunte a que Iosper debe mejorar los servicios y las prestaciones, desconociendo totalmente todo lo que se refiere al financiamiento de la Obra Social, y aquí, considero, este silencio malintencionado o conveniente, es cómplice".