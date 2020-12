Hubo "autocine" con proyección de películas nacionales en Crespo

En el marco de este fin de semana extra largo, Crespo vivió dos noches de "autocine", iniciativa recreativa y cultural para las familias y gente de la zona. Dispuestos en forma ordenada, frente a una pantalla de grandes dimensiones, los ocupantes de cada vehículo pudieron disfrutar de la proyección de películas nacionales.Aseguran que la apreciación fue óptima desde un amplio ángulo del predio de la Avicultura, mientras que el sonido fue regulado en cada rodado, a partir de la sintonización de una frecuencia específica.Unos 200 vehículos se congregaron la primera noche. Desde el área municipal organizadora, Oscar Zaragoza, comentó a FM Estación Plus Crespo: "Se hizo una previsión para 300 por día. El espacio es más que suficiente para que lleguen también aquellos que no alcanzaron a retirar su ticket desde la Municipalidad, pero sí queríamos tener una visión del interés, para contar con el personal municipal necesario para la ubicación de los vehículos. Prácticamente son todos funcionarios y concejales los que han querido colaborar en esto, como para que también el empleado municipal pueda disponer de este fin de semana largo e incluso si lo desea asistir con su familia como espectador. También el sistema de tickets nos posibilita coordinar con quienes tienen a su cargo el servicio de comida, con los carribar apostados en el predio, como para que tengan la precaución de disponer de cantidades suficientes y en tiempos acordes a la demanda".Los films "El Robo del Siglo" y "La Odisea de los Giles", ambas protagonizadas por reconocidos actores y actrices nacionales, además de centrarse en hechos que han tenido una importante repercusión social hace no muchos años, han podido ser disfrutados por quienes asistieron al autocine. Pero las limitaciones de la propuesta no será impedimento para que otros crespenses también la vean."Durante enero, febrero y parte de marzo -de acuerdo a cómo se presente el clima por las noches-, estaremos llevando el cine a los distintos barrios de nuestra ciudad", anticipó Oscar Zaragoza y agregó: "Son entre 10 y 12 plazas y parques, que estaremos visitando con actividades programadas en conjunto con otras áreas. Los viernes será con Deportes y los domingos con algunas áreas más, como para disfrutar al aire libre. En esas ocasiones, será con la modalidad tradicional de proyectar las películas y que todos veamos y escuchemos. Podrán llegar con los sillones, manteniendo el distanciamiento, usando barbijo y alcohol en gel, como para poder continuar con esta modalidad en distintos puntos. Es lo que podemos hacer en este tiempo. Nos gustaría más, pero es la forma en que podemos brindar cultura a nuestros vecinos, desde otro lugar, con otras características. Si nos cuidamos todos, podemos volver a lo más parecido posible a la normalidad y por eso es que hacemos hincapié en respetar y cumplir las precauciones".Las películas tienen una duración aproximada de dos horas, con la proyección de musicales previstos para acompañar la desconcentración